Saturday, 23 September 2023 11:52 GMT

أهم 10 ميزات قادمة فى تحديث Microsoft Windows 11 Copilot

9/23/2023 4:27:04 AM
(MENAFN- Youm7) في مؤتمرها الخاص أعلنت Microsoft أنها ستبدأ في طرح برنامج Copilot في شكله المبكر كجزء من التحديث المجاني لنظام التشغيل Windows 11 اعتبارًا من 26 سبتمبر، وسيجلب تحديث Windows 11 أكثر من 150 ميزة جديدة، بما في ذلك التحسينات في تطبيق Paint والصور وأداة القطع والمفكرة وغيرها.
وقال نائب رئيس الشركة ورئيس قسم المستهلكين: "اليوم، يسعدنا أن نشارك خطوتنا التالية نحو جعل Windows الوجهة لأفضل تجارب الذكاء الاصطناعي - مع تحديث جديد يقدم تجربتنا الأكثر شخصية حتى الآن في 26 سبتمبر". مسؤول التسويق.
فيما يلي 10 ميزات في التحديث لنظام التشغيل Windows 11
Copilot في نظام التشغيل Windows

سيمكن برنامج Copilot المستخدمين من إكمال المهام بسرعة، يمكن الوصول إلى Copilot من شريط المهام أو باستخدام اختصار لوحة المفاتيح Win+C، وسيتم فتحه كشريط جانبي وسيتم فتحه بجانب جميع التطبيقات، وعلى جميع أحجام الشاشات.

Paint: تم تحسين Paint باستخدام الذكاء الاصطناعي للرسم والإبداع الرقمي مع إضافة إزالة الخلفية والطبقات، وتوفر معاينة Cocreator أيضًا قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي لتطبيق Paint.
Photos: تم أيضًا تحسين تطبيق الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ميزات جديدة لتسهيل تحرير الصور، وتتضمن هذه الميزات ميزة "Background Blur" التي يمكن أن تجعل موضوع الصورة بارزًا.
وقالت مايكروسوفت: "يعثر تطبيق الصور تلقائيًا على الخلفية في الصورة، وبنقرة واحدة، يسلط الضوء على الفور على موضوعك ويطمس الخلفية".
لقد حدث تحسن في البحث باستخدام الصور المخزنة في حسابات OneDrive (المنزلية أو الشخصية). يمكن للمستخدمين العثور على الصورة بسرعة بناءً على محتوى الصورة و/أو بناءً على الموقع الذي تم التقاطها فيه.
Snipping Tool:
ستسمح أداة القطع الآن للمستخدمين باستخراج محتوى نصي محدد من صورة للصقها في تطبيق آخر، أو يمكنك بسهولة حماية معلوماتك الحساسة من خلال تنقيح النص باستخدام إجراءات النص على شاشة ما بعد الالتقاط. كما أنه يحصل على دعم التقاط الصوت باستخدام دعم الصوت والميكروفون.
Clipchamp: يأتي Clipchamp الآن مزودًا بميزة الإنشاء التلقائي وسيساعد المستخدمين في اقتراحات المشهد والتعديلات والسرد استنادًا إلى الصور واللقطات تلقائيًا.
Notepad: سيبدأ برنامج المفكرة في حفظ حالة الجلسة تلقائيًا مما يسمح للمستخدمين بإغلاق المفكرة دون أي مقاطعة لمربعات الحوار والمتابعة من حيث توقفوا، سيقوم برنامج "المفكرة" أيضًا باستعادة علامات التبويب المفتوحة مسبقًا والمحتوى غير المحفوظ تلقائيًا.
Outlook لنظام التشغيل Windows: باستخدام Outlook لنظام التشغيل Windows الجديد، يمكن للمستخدمين الاتصال وتنسيق حسابات مختلفة (بما في ذلك Gmail وYahoo وiCloud والمزيد) في تطبيق واحد.
File Explorer: تم تحديث مستكشف الملفات بإضافة الصفحة الرئيسية وشريط العناوين ومربع البحث لمساعدة المستخدمين على الوصول بسهولة إلى المحتوى المهم والمتعلق، وسيحصل File Explorer أيضًا على ميزة المعرض المصممة لتسهيل الوصول إلى مجموعات الصور.
Text authoring: ستقوم Microsoft أيضًا بطرح تجارب جديدة لتأليف النص للوصول الصوتي والأصوات الطبيعية الجديدة في الراوي.
Windows Backup: باستخدام Windows Backup، سيكون نقل معظم الملفات والتطبيقات والإعدادات من جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 11 إلى آخر أسهل "بحيث يكون كل شيء على ما يرام حيث تركته، وبالطريقة التي تريدها بالضبط."

MENAFN23092023000132011024ID1107125075

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث