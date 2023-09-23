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تعرف على محتويات علبة Iphone 15 Pro Max .. أغلى هاتف من أبل

9/23/2023 4:27:04 AM
(MENAFN- Youm7) في حدث Wonderlust، أعلنت شركة Apple عن أحدث هواتف iPhone – سلسلة iPhone 15 التي تشمل iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max، حيث يتم تشغيل iPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max بشريحة A17 Pro الجديدة ويأتيان مزودين بكاميرا أساسية جديدة تمامًا بدقة 48 ميجابكسل.
كما
يتميز iPhone 15 Pro بعدسة تليفوتوغرافي 3X، بينما يأتي iPhone 15 Pro Max مزودًا بمستشعر تليفوتوغرافي 5X جديد، وبالإضافة إلى ذلك، تتميز موديلات Pro الجديدة أيضًا بمنفذ شحن USB من النوع C مع دعم USB 3 لنقل البيانات بشكل أسرع ودعم محرك الأقراص الخارجي ودعم العرض الخارجي.
وعلاوة على ذلك، أجرت شركة Apple أيضًا بعض التغييرات من حيث التصميم وتتميز هواتف Pro الجديدة الآن بمادة هجينة – هيكل من التيتانيوم مع هيكل من الألومنيوم يجعل الهواتف أكثر متانة وأخف وزنًا في نفس الوقت، لكن ربما تكون قد تساءلت عن محتويات العلبة التى يأتى بها هاتف أيفون 15 الجديد.
وبحسب موقع TOI الهندى، فقد تم إجراء عملية فتح لعلبة أغلي هاتف أيفون وهو أيفون 15 برو ماكس، لمعرفة كل ما يوجد داخل الصندوق وما الذي تغير عن الطراز السابق.
فتح علبة: Apple iPhone 15 Pro Max -ماذا يوجد داخل الصندوق

- ايفون 15 برو ماكس (لون طبيعي)

- كابل شحن مجدول
Type-C to Type-C - دليل الاستخدام - أداة إخراج بطاقة SIM - زوجان من ملصقات أبل





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