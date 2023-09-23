تصل OS إلى مرحلة 800 نفخة باستخدام تقنية FEELM MAX

كونها معترفًا بها كعلامة تجارية رائدة في سوق منتجات الشيشة في ألمانيا، تفتخر OS بامتلاكها شبكة محلية واسعة من القنوات. بالاعتماد على قاعدة الموارد الغنية هذه، تقدم OS -بعد غزوها لمجال السجائر الإلكترونية التي يمكن التخلص منها- وعودها للمستهلكين بتعزيز عدد النفخات وفعالية التكلفة واتساق البخار الذي لا مثيل له.

كما كشفت رؤى التسويق المستقبلية، فقد شهدت سوق الاستعمال لمرة واحدة في أوروبا طفرة كبيرة، حيث بلغت حصتها من الإيرادات 32.3% في عام 2022. يؤكد هذا النمو القوي على تفضيل المستهلك المتصاعد للبدائل الخالية من المتاعب والتي لا ينبعث منها أي دخان والتي تلغي الحاجة إلى إعادة الشحن أو إعادة التعبئة.

يجلب تطور قطاع الاستعمال لمرة واحدة مزيدًا من الراحة ومجموعة أوسع من الخيارات للمستهلكين. وبالاستفادة من هذا الاتجاه، حققت OS، من خلال سلسلة منتجاتها المبتكرة والاستفادة من شبكة التوزيع المحلية الراسخة، نتائج مبيعات مثيرة للإعجاب. علاوة على ذلك، تقدم منتجات OS خيارًا قابلاً للتطبيق للمدخنين البالغين الذين يستكشفون بدائل أكثر أمانًا، ما قد يقلل من انتشار التدخين في ألمانيا.

يمثل إطلاق OS Vape تقدمًا بارزًا للعلامة التجارية في مجال التدخين الإلكتروني للمنتجات التي تستخدم لمرة واحدة. وباعتبارها العلامة التجارية الرائدة في أوروبا في مجال الشيشة، تقوم OS بشحن عروضها من خلال دمج FEELM MAX – الحل الرائد في العالم للفائف السيراميك التي يمكن التخلص منها. تتيح هذه التقنية المبتكرة للمستهلكين الاستمتاع بخيار مفيد اقتصاديًا، من خلال تقديم أكثر من 800 نفخة مع سائل إلكتروني سعة 2 مل وفقًا لمعايير TPD.

حصلت الزيادة بنسبة 30% في عدد النفخات على التحقق التجريبي. أكدت Inter Scientific، وهي واحدة من أكثر معاهد الاختبار المستقلة احترامًا في المملكة المتحدة، مؤخرًا أن حل FEELM Max يمكن أن يقدم بشكل مريح ما بين 880 إلى 920 نفخة، مما يتيح لمنتجات OS Vape، أن تتجاوز بسهولة 800 نفخة وتقترب من 900. يسمح هذا الضمان لمستهلكي OS Vape بالاستمتاع بثقة بالنفخات الأطول، وإعادة تعريف تصورات السوق الموجودة مسبقًا.

يميز تصميم OS Vape الخالي من القطن نفسه بشكل أكبر، ويزيد من كفاءة فصل الذرات، مما يؤدي إلى تحسين استخدام سعة السائل الإلكتروني 2 مل. بالإضافة إلى طول العمر المعزز، يضمن نظام إدارة الطاقة الذي لا يتزعزع اتساق بخار مذهلاً بنسبة 95%، مما يعزز رحلة التدخين الإلكتروني الممتعة. يحتوي تصميمه المريح على خزان سائل إلكتروني شفاف، ما يساعد على تخفيف قلق المستهلك.

OS

أطلقت شركة OS Tobacco منتجاتها من الشيشة في عام 2017 وسرعان ما أصبحت العلامة التجارية الأولى للشيشة الأكثر مبيعًا في ألمانيا، مع نكهات فريدة ومتميزة مثل الملكة الأفريقية وبوني إن كلايد. تشتهر شركة OS Tobacco بأنها العلامة التجارية الأكثر شهرة وابتكارًا في ألمانيا في مجال تبغ الشيشة، وقد قدمت الآن OS Tobacco منتجها الجديد OS VAPES كأول مشروع لها في صناعة السجائر الإلكترونية.

FEELM

كعلامة تجارية رائدة في مجال التكنولوجيا تحت مظلة SMOORE‏، فإن FEELM هي المزود الرائد في العالم لحلول أنظمة التدخين الإلكترونية المغلقة. من خلال تسخير قوة تقنية تسخين لفائف السيراميك وتقنية استنساخ النكهة الأصلية، تدمج FEELM بين الابتكار والإلكترونيات لتقديم أقصى قدر من الإحساس وتجربة التدخين الإلكتروني المتميزة.

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