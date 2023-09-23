تصل OS إلى مرحلة 800 نفخة باستخدام تقنية FEELM MAX

تصل OS إلى مرحلة 800 نفخة باستخدام تقنية FEELM MAX
التاريخ
9/23/2023 4:18:22 AM
(MENAFN- AETOSWire) (BUSINESS WIRE ) تم تحقيق إنجاز مهم في صناعة التدخين الإلكتروني عندما عرضت OS Vape، وهي سلسلة منتجات رائدة يمكن التخلص منها من إنتاج شركة OS، مجموعتها الديناميكية في InterTabac في الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر في ألمانيا.
كونها معترفًا بها كعلامة تجارية رائدة في سوق منتجات الشيشة في ألمانيا، تفتخر OS بامتلاكها شبكة محلية واسعة من القنوات. بالاعتماد على قاعدة الموارد الغنية هذه، تقدم OS -بعد غزوها لمجال السجائر الإلكترونية التي يمكن التخلص منها- وعودها للمستهلكين بتعزيز عدد النفخات وفعالية التكلفة واتساق البخار الذي لا مثيل له.
كما كشفت رؤى التسويق المستقبلية، فقد شهدت سوق الاستعمال لمرة واحدة في أوروبا طفرة كبيرة، حيث بلغت حصتها من الإيرادات 32.3% في عام 2022. يؤكد هذا النمو القوي على تفضيل المستهلك المتصاعد للبدائل الخالية من المتاعب والتي لا ينبعث منها أي دخان والتي تلغي الحاجة إلى إعادة الشحن أو إعادة التعبئة.
يجلب تطور قطاع الاستعمال لمرة واحدة مزيدًا من الراحة ومجموعة أوسع من الخيارات للمستهلكين. وبالاستفادة من هذا الاتجاه، حققت OS، من خلال سلسلة منتجاتها المبتكرة والاستفادة من شبكة التوزيع المحلية الراسخة، نتائج مبيعات مثيرة للإعجاب. علاوة على ذلك، تقدم منتجات OS خيارًا قابلاً للتطبيق للمدخنين البالغين الذين يستكشفون بدائل أكثر أمانًا، ما قد يقلل من انتشار التدخين في ألمانيا.
يمثل إطلاق OS Vape تقدمًا بارزًا للعلامة التجارية في مجال التدخين الإلكتروني للمنتجات التي تستخدم لمرة واحدة. وباعتبارها العلامة التجارية الرائدة في أوروبا في مجال الشيشة، تقوم OS بشحن عروضها من خلال دمج FEELM MAX – الحل الرائد في العالم للفائف السيراميك التي يمكن التخلص منها. تتيح هذه التقنية المبتكرة للمستهلكين الاستمتاع بخيار مفيد اقتصاديًا، من خلال تقديم أكثر من 800 نفخة مع سائل إلكتروني سعة 2 مل وفقًا لمعايير TPD.
حصلت الزيادة بنسبة 30% في عدد النفخات على التحقق التجريبي. أكدت Inter Scientific، وهي واحدة من أكثر معاهد الاختبار المستقلة احترامًا في المملكة المتحدة، مؤخرًا أن حل FEELM Max يمكن أن يقدم بشكل مريح ما بين 880 إلى 920 نفخة، مما يتيح لمنتجات OS Vape، أن تتجاوز بسهولة 800 نفخة وتقترب من 900. يسمح هذا الضمان لمستهلكي OS Vape بالاستمتاع بثقة بالنفخات الأطول، وإعادة تعريف تصورات السوق الموجودة مسبقًا.
يميز تصميم OS Vape الخالي من القطن نفسه بشكل أكبر، ويزيد من كفاءة فصل الذرات، مما يؤدي إلى تحسين استخدام سعة السائل الإلكتروني 2 مل. بالإضافة إلى طول العمر المعزز، يضمن نظام إدارة الطاقة الذي لا يتزعزع اتساق بخار مذهلاً بنسبة 95%، مما يعزز رحلة التدخين الإلكتروني الممتعة. يحتوي تصميمه المريح على خزان سائل إلكتروني شفاف، ما يساعد على تخفيف قلق المستهلك.
OS
أطلقت شركة OS Tobacco منتجاتها من الشيشة في عام 2017 وسرعان ما أصبحت العلامة التجارية الأولى للشيشة الأكثر مبيعًا في ألمانيا، مع نكهات فريدة ومتميزة مثل الملكة الأفريقية وبوني إن كلايد. تشتهر شركة OS Tobacco بأنها العلامة التجارية الأكثر شهرة وابتكارًا في ألمانيا في مجال تبغ الشيشة، وقد قدمت الآن OS Tobacco منتجها الجديد OS VAPES كأول مشروع لها في صناعة السجائر الإلكترونية.
FEELM
كعلامة تجارية رائدة في مجال التكنولوجيا تحت مظلة SMOORE، فإن FEELM هي المزود الرائد في العالم لحلول أنظمة التدخين الإلكترونية المغلقة. من خلال تسخير قوة تقنية تسخين لفائف السيراميك وتقنية استنساخ النكهة الأصلية، تدمج FEELM بين الابتكار والإلكترونيات لتقديم أقصى قدر من الإحساس وتجربة التدخين الإلكتروني المتميزة.
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