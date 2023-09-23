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‏ Youtube تطلق أدوات ذكاء صناعي لدعم لصناع المحتوى

9/23/2023 4:16:29 AM
(MENAFN- Al Watan) مع تخطي YouTube Shorts لأكثر من 70 مليار مشاهدة يومياً وأكثر من 2 مليار مشترك مسجل دخوله شهرياً والتي أعلنت عنها المنصة في فعالية Made on YouTube، كشفت YouTube عن مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تهدف لدعم الفنانين وصناع المحتوى
حول العالم في إنشاء المحتوى ومشاركته بطرق جديدة ومبدعة.
وتساهم هذه الأدوات في التشجيع على تقديم أعمال إبداعية جديدة، وإمكانية وصول صناع المحتوى لعدد أكبر من المشاهدين.
إمكانات لامحدودة
ومن خلال عرض الإمكانات اللامحدودة التي يمكن أن يقدمها الذكاء الاصطناعي للمبدعين والفنانين وفي مجال الإنتاج الإبداعي، تشمل المنيزات ما يلي:
اولا : تسعى YouTube لإطلاق "Dream Screen" بالنسخة التجريبية لمساعدة صناع المحتوى في إطلاق العنان للتعبير الإبداعي في الفيديوهات القصيرة "Shorts" من خلال إضافة خلفيات للفيديوهات، أو صور يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بمجرد كتابة بعض الأفكار البسيطة.
ثانيا: Aloud، وهي أداة دبلجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وسيتم إطلاقها على YouTube بهدف تمكين صناع المحتوى من الوصول بسهولة إلى مشاهدين ناطقين بلغات غير لغتهم الأساسية، وسيتم إطلاق هذه الميزة في عام 2024، وستكون الأداة متاحة لعدد محدود من صناع المحتوى لتجربة الأداة باللغة الإنجليزية في البداية.
الذكاء التوليدي
وفي العام المقبل سيعتمد "استوديو YouTube" على الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج أفكار مبتكرة للفيديوهات وصياغة خطط مبدئية للنصوص، حيث ستكون الاقتراحات المقدمة مخصصة لكل قناة وفقًا لمحتواها، والجمهور الذي يتابعها.
وقد تم اختبار وتجربة النسخ الأولى من الأدوات المتوفرة على استوديو YouTube، حيث عبّر 70 بالمائة من المشاركين وفقًا للاستطلاع عن مدى فعالية هذه الأدوات ومساعدتها في تطوير وتجربة الأفكار.
تنمية الإبداع
وتعليقًا على الأدوات الجديدة، قال طارق أمين، رئيس YouTube في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "نحن ملتزمون بدعم صناع المحتوى في المنطقة للنجاح على YouTube عبر تنمية إبداعاتهم وإيصالها لمستويات جديدة من خلال هذه الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي صمّمت وفقًا لاحتياجات صناع المحتوى واهتماماتهم."
كما علق نيل موهان، الرئيس التنفيذي لدى YouTube: "نريد في YouTube أن نجعل صناعة المحتوى أسهل لدى الجميع. وبناءً على رحلتنا الطويلة في الابتكار وفي مجال الذكاء الاصطناعي، نؤمن بأن الأدوات الجديدة ستمكّن صناع المحتوى من تجاوز حدود التعبير الإبداعي وتخطي بعض التحديات.

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