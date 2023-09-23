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جائزة التميز الإعلامي في نسختها الرابعة

9/23/2023 4:16:28 AM
(MENAFN- Al Watan) احتفاءا بالأعمال الابداعية المتميّزة خلال عام كامل، أطلقت وزارة الإعلام جائزة التميُّز الإعلامي 2023 في نسختها الرابعة، بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية، كما تُكرِّم الشخصيات ذات البصمة البارزة إعلاميًا، وذات الجهود النوعية المشهودة في مجالات الإعلام.
و يبدأ استقبال المشاركات من جميع المؤسسات والأفراد خلال الفترة من 22 سبتمبر حتى 17 أكتوبر2023.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري مسارات الجائزة والغاية منها قائلًا :"تقديرًا لمبدعينا وإبداعهم؛ يسعدنا في وزارة الإعلام الإعلان عن جائزة التميز الإعلامي بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية عبر 6 مسارات، تُكرِّم المبدعين من الجهات والأفراد", مؤكدًا أن لمبدعي الإعلام حق, وأن الاحتفاء بهم واجب.
6 مسارات
ودعا وزير الإعلام جميع المبدعين إلى المشاركة في الجائزة عبر المنصة الإلكترونية : ‏وتضم النسخة الرابعة من جائزة التميُّز الإعلامي ستة مسارات.و حددت عددًا من المعايير التي يجب توفرها في المشاركات المقدمة للجائزة؛ وهي أن تكون المشاركة من إنتاج عام 2023، ولا يشترط أن تتعلق بمناسبة محددة، وأن تكون جميع الحقوق الفكرية للمشاركة مملوكة للجهة المشاركة أو الفرد المشارك، وأن تحقق المشاركة إضافة نوعية من حيث؛ أصالة الفكرة، والإبداع، وتفرد الأسلوب، وألا تخالف المشاركة أيًا من تعاليم الإسلام، أو تُخل بقيم المجتمع السعودي وعاداته، وألا تخالف أي نظام أو قانون في المملكة العربية السعودية.
إضافة إلى احتوائها على معيار المفاضلة بين المشاركات لهذا العام، المتمثل في قيم؛ العزيمة والمثابرة، والإتقان والانضباط.
ويُذكر أنّ الجائزة تستقبل مشاركات المؤسسات والأفراد، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك وهي: awards.media.gov.sa

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