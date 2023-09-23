جائزة التميز الإعلامي في نسختها الرابعة

جائزة التميز الإعلامي في نسختها الرابعة
التاريخ
9/23/2023 4:16:28 AM
(MENAFN- Al Watan) احتفاءا بالأعمال الابداعية المتميّزة خلال عام كامل، أطلقت وزارة الإعلام جائزة التميُّز الإعلامي 2023 في نسختها الرابعة، بالشراكة مع برنامج تنمية القدرات البشرية، كما تُكرِّم الشخصيات ذات البصمة البارزة إعلاميًا، وذات الجهود النوعية المشهودة في مجالات الإعلام.
و يبدأ استقبال المشاركات من جميع المؤسسات والأفراد خلال الفترة من 22 سبتمبر حتى 17 أكتوبر2023.
وأوضح وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري مسارات الجائزة والغاية منها قائلًا :"تقديرًا لمبدعينا وإبداعهم؛ يسعدنا في وزارة الإعلام الإعلان عن جائزة التميز الإعلامي بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية عبر 6 مسارات، تُكرِّم المبدعين من الجهات والأفراد", مؤكدًا أن لمبدعي الإعلام حق, وأن الاحتفاء بهم واجب.
6 مسارات
ودعا وزير الإعلام جميع المبدعين إلى المشاركة في الجائزة عبر المنصة الإلكترونية : وتضم النسخة الرابعة من جائزة التميُّز الإعلامي ستة مسارات.و حددت عددًا من المعايير التي يجب توفرها في المشاركات المقدمة للجائزة؛ وهي أن تكون المشاركة من إنتاج عام 2023، ولا يشترط أن تتعلق بمناسبة محددة، وأن تكون جميع الحقوق الفكرية للمشاركة مملوكة للجهة المشاركة أو الفرد المشارك، وأن تحقق المشاركة إضافة نوعية من حيث؛ أصالة الفكرة، والإبداع، وتفرد الأسلوب، وألا تخالف المشاركة أيًا من تعاليم الإسلام، أو تُخل بقيم المجتمع السعودي وعاداته، وألا تخالف أي نظام أو قانون في المملكة العربية السعودية.
إضافة إلى احتوائها على معيار المفاضلة بين المشاركات لهذا العام، المتمثل في قيم؛ العزيمة والمثابرة، والإتقان والانضباط.
ويُذكر أنّ الجائزة تستقبل مشاركات المؤسسات والأفراد، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لذلك وهي: awards.media.gov.sa
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