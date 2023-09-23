تقرير: القضاء على شلل الأطفال لا يزال أمامه المزيد من العقبات

وكان من المستهدف في عام 2023 وقف عدوى شلل الأطفال البري في أفغانستان وباكستان حيث لا يزال المرض متوطنا، وكذلك وقف انتقال العدوى بسلالة من الفيروس معروفة باسم شلل الأطفال“المشتق من اللقاح” والتي تسبب تفشيا للمرض في أماكن أخرى.

وقال مجلس المراقبة المستقل، وهي مجموعة من الخبراء المعنيين بشلل الأطفال تشرف على عمل المبادرة العالمية لاستئصال شلل الأطفال التي تدعمها الأمم المتحدة، إنه لن يتم تحقيق أي من الهدفين هذا العام.

ووافقت المبادرة على ما جاء في التقرير بشأن الهدفين مشيرة إلى انعدام الأمن في المواقع الرئيسية باعتباره أحد التحديات المتبقية، وشددت في بيان ردا على المراجعة على أن القضاء على حالات التفشي للفيروس المشتق من اللقاح من المرجح أن يستغرق معظم الوقت.

وظل القضاء على شلل الأطفال، وهو مرض فيروسي يمكن أن يسبب الشلل، هدفا رئيسيا للصحة العالمية لعقود. وانخفضت أعداد حالات الإصابة بشلل الأطفال بأكثر من 99 بالمئة منذ 1988 بعد حملات تطعيم جماعية، لكن اتضح أن جعل شلل الأطفال ثاني مرض معدي يتم القضاء عليه بالكامل بعد القضاء على الجدري في 1980 هو أمر أكثر صعوبة.

(رويترز)



