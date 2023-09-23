حالة الطقس: ارتفاع على درجات الحرارة
التاريخ
9/23/2023 4:13:56 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، صافيا بوجه عام، حارا نسبيا الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو صافيا بشكل عام، ولطيفا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو، يوم غدٍ الأحد، صافيا بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
والاثنين، يكون الجو صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، صافيا بوجه عام، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، مع بقائها أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.
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