جالكسي إس 24 .. اهم الميزات المرتقبة

جالكسي إس 24 .. اهم الميزات المرتقبة
التاريخ
9/23/2023 3:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت سامسونج الكورية الجنوبية، جالكسي إس 23 في فبراير (شباط) الماضي، في انتظار جالكسي إس 24، التي يقال إنها ستطرحها في الربع الأول من 2024.
وستتضمن جالكسي إس 24 ثلاثة طرز جديدة: جالكسي إس 24 وجالكسي إس 24+ وجالكسي إس 24 ألترا.
وظهرت هذه الهواتف على العديد من مواقع التسريبات، التي كشفت الكثير من المعلومات عنها.
ونشر المسرب @heyitsyogesh بعض مواصفات هذه السلسلة. ووفقاً للمصدر، سيحتوي جالكسي إس 24 على شاشة FHD ويمكن أن يأتي بنوعين مختلفين من المعالجات Snapdragon 8 Gen 3 وExynos 2400 ويُعتقد أنه مدعوم ببطارية تبلغ سعتها 4900 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط.
ويمكنه أيضاً تجهيز إعداد كاميرا خلفية ثلاثية من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسل، وكاميرا ثانوية بدقة 12 ميغابكسل، ومستشعر كاميرا بدقة 10 ميغابكسل.
أما جالكسي إس 24 ألترا، فمن المتوقع أن يأتي بشاشة مسطحة QHD + وسيحتوي على إطار من التيتانيوم. وقد يشغل بمجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3 وتدعمه ببطارية 5000 مللي أمبير للشحن السريع بقوة 45 واط.
ويقال إن الجهاز مزود بكاميرا خلفية رباعية بدقة 200 ميغابكسل + 12 ميغابكسل + 50 ميغابكسل + 10 ميغابكسل، بحسب موقع ذا تيك أوتلوك.
24
MENAFN23092023000208011052ID1107124938
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.