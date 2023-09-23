5 نصائح مفيدة لاستعادة القدرة على الحركة بعد الولادة القيصرية

من جهتها أوردت الدكتورة راشمي باليان، أهمية النصائح للتعافي بعد الخضوع لعملية قيصرية، على النحو التالي:

التمركز هو المفتاح

تؤكد النصيحة الأولى أهمية وضعية الجسم بشكل صحيح قبل محاولة النهوض من السرير. لأنها تقلل الضغط على عضلات البطن، والتي يمكن أن تكون حساسة بشكل خاص بعد الولادة القيصرية.

التدحرج إلى الجانب

يعد التدحرج، كما هو موضح في النصيحة الثانية، خطوة ذكية. فهو يقلل الضغط على شق البطن ويشغل قوة الجزء العلوي من الجسم، وهو أمر مهم للانتقال السلس.

وضعية الجلوس

الخطوة الثالثة تشجع على الوصول إلى الجلوس على جانب السرير. ما يساعد على تشغيل العضلات الأساسية تدريجياً مع توفير دعم إضافي للظهر والبطن.

الوقوف

النصيحة الرابعة تؤكد الحركة المائلة للأمام عند النهوض، بإشراك عضلات الساقين وتقليل الضغط على البطن.

استخدام مقعد

يضمن الحفاظ على الوضعية المناسبة وتقليل خطر الإجهاد الزائد عند النهوض من السرير.

24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة