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5 نصائح مفيدة لاستعادة القدرة على الحركة بعد الولادة القيصرية

9/23/2023 3:11:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يمكن أن تؤدي العملية القيصرية، إلى انخفاض القدرة على الحركة، ما يتطلب الصبر والجهد لاستعادة القوة ومستويات النشاط الطبيعية.
ولتسليط الضوء على ذلك، نشرت نيها ماردا، نصائح اتبعتها بعد عملية قيصرية:
- عند النهوض، يجب ثني الركبتين وتحريك الكتفين بعيداً عن جهة الخروج، وتقريب الساقين من حافة السرير، والتأكد أن الجسم في وضع قطري.
- بحركة سريعة واحدة، استخدام الذراع المعاكسة وقوة الجزء العلوي من الجسم للتدحرج على الجنب.
- استخدام قوة الجزء العلوي من الجسم لدفع النفس للجلوس على حافة السرير. واستخدام الذراعين لإبقاء الركبتين قرب السرير قدر الإمكان.
- الانحناء للأمام من الوركين، والأنف فوق أصابع القدمين ثم الدفع باليديين للوقوف.
- إذا كان السرير مرتفعاً، يجب استخدام مقعد للمساعدة على الوقوف.

من جهتها أوردت الدكتورة راشمي باليان، أهمية النصائح للتعافي بعد الخضوع لعملية قيصرية، على النحو التالي:
التمركز هو المفتاح
تؤكد النصيحة الأولى أهمية وضعية الجسم بشكل صحيح قبل محاولة النهوض من السرير. لأنها تقلل الضغط على عضلات البطن، والتي يمكن أن تكون حساسة بشكل خاص بعد الولادة القيصرية.
التدحرج إلى الجانب
يعد التدحرج، كما هو موضح في النصيحة الثانية، خطوة ذكية. فهو يقلل الضغط على شق البطن ويشغل قوة الجزء العلوي من الجسم، وهو أمر مهم للانتقال السلس.
وضعية الجلوس
الخطوة الثالثة تشجع على الوصول إلى الجلوس على جانب السرير. ما يساعد على تشغيل العضلات الأساسية تدريجياً مع توفير دعم إضافي للظهر والبطن.
الوقوف
النصيحة الرابعة تؤكد الحركة المائلة للأمام عند النهوض، بإشراك عضلات الساقين وتقليل الضغط على البطن.
استخدام مقعد
يضمن الحفاظ على الوضعية المناسبة وتقليل خطر الإجهاد الزائد عند النهوض من السرير.

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