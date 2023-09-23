الاحتلال يفتش منزلا في بيتونيا غرب رام الله
التاريخ
9/23/2023 3:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة بيتونيا، غرب رام الله، وفتشت منزلا.
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت منزلا يعود لعائلة حبوب، وفتشته تفتيشا استفزازيا، وعبثت بمحتوياته، وسط اندلاع مواجهات.
وفا
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