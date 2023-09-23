Saturday, 23 September 2023 11:51 GMT

الاحتلال يفتش منزلا في بيتونيا غرب رام الله

9/23/2023 3:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة بيتونيا، غرب رام الله، وفتشت منزلا.
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال داهمت منزلا يعود لعائلة حبوب، وفتشته تفتيشا استفزازيا، وعبثت بمحتوياته، وسط اندلاع مواجهات.

وفا


MENAFN23092023000208011052ID1107124936

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث