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الرئيس المكسيكي يعتزم طلب المساعدة من بايدن في مكافحة الهجرة

9/23/2023 3:11:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا، أمس الجمعة في الأمم المتحدة، أن الرئيس المكسيكي يعتزم طلب المساعدة من نظيره الأمريكي في مجال مكافحة الهجرة.
وقالت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور ينوي طلب مساعدة الرئيس جو بايدن، خلال اجتماع مقبل في واشنطن سيخصص للبحث في أزمة الهجرة التي تشهدها بلاده.


ومن الممكن أن يتم هذا اللقاء بين رئيسي الدولتين على هامش قمة تعقد في العاصمة الفدرالية للولايات المتحدة في 3 نوفمبر بين زعماء أمريكا اللاتينية.


وهذه القمة سينظمها الرئيس بايدن وينبغي أن يشارك بها الرئيس المكسيكي، بحسب ما قالت وزيرة خارجيته.


ويعتزم لوبيز أوبرادور التحدث مع بايدن بشأن "السبل القانونية" التي تسمح بتقييم الحالة الإنسانية ووضع مئات آلاف المهاجرين الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة انطلاقا من المكسيك.


وتحدثت بارسينا عن رجال ونساء وأطفال وعائلات يأتون بمعظمهم من بلدان أخرى في المنطقة ويمرون عبر المكسيك، قائلة إن 8 آلاف شخص يصلون كل يوم في المتوسط إلى الحدود الشمالية المكسيكية.


وقالت الوزيرة المكسيكية إن بلادها بحاجة إلى المساعدة"، داعية الولايات المتحدة إلى رفع العقوبات المفروضة على فنزويلا حتى تتمكن كراكاس من احتواء تدفق مواطنيها الذين يختارون مغادرة بلادهم.


كما دعت إلى حصول تنسيق بين كولومبيا وبنما والمكسيك عند نقاط عبور المهاجرين.


ومعظم الأشخاص الذين يسعون إلى دخول الولايات المتحدة يأتون من الإكوادور وكولومبيا وهايتي وكوبا وفنزويلا وغواتيمالا وهندوراس.

RT

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