أميركي يعثر على مفاجأة مرعبة في محرك سيارته - صورة



وقالت شبكة تلفزيون ((آي. تي. في)) إن الواقعة قد حدثت في مدينة ((غرين باي)) بولاية ويسكونسن الأمريكية. أما الأفعى التي تم ضبطها فهي من نوع ((سجادة الغابة بيثون))، ومصدرها أستراليا.



وتعتقد لوري بانكسون، أمينة الحيوانات في منظمة ((الحياة البرية في شاطئ باي)) أن الأفعى قد زحفت إلى محرك هذه السيارة طلباً للدفء.









البيان