الاحتلال يعتقل شابا من مدينة الخليل
التاريخ
9/23/2023 3:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من مدينة الخليل.
وأفادت مصادر لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صهيب الأطرش، بعد أن داهمت منزله وفتشته.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال فتشت منزل المواطن أحمد محمد النجار، في منطقة جورة الشمعة شرق يطا، وفحصت كاميرات المراقبة لديه.
من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم.
وفا
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