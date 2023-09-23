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الاحتلال يعتقل شابا من مدينة الخليل

9/23/2023 3:11:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابا من مدينة الخليل.
وأفادت مصادر لـ "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب صهيب الأطرش، بعد أن داهمت منزله وفتشته.
وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال فتشت منزل المواطن أحمد محمد النجار، في منطقة جورة الشمعة شرق يطا، وفحصت كاميرات المراقبة لديه.
من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية على مداخل بلدات ومخيمات محافظة الخليل، ودققت في هويات المواطنين وفتشت مركباتهم.
وفا

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