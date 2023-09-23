قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين على حاجز عسكري
التاريخ
9/23/2023 3:11:13 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابين من قرية عنزة جنوب جنين، على حاجز "دوتان" العسكري، المقام فوق أراضي بلدة يعبد.
وذكرت مصادر أمنية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد نصر عمور، وعز الدين أحمد عمور، أثناء مرورهما على الحاجز المذكور.
وفا
MENAFN23092023000208011052ID1107124931
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.