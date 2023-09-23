بشكل مفاجئ .. احلام تعلن هذا الخبر لجمهورها !



وعبّرت أحلام عن سعادتها بهذه التجربة من خلال صورة نشرتها عبر حسابها في "إنستغرام" وأرفقتها بالتعليق: "‏تشرفت باختياري عبر "شبكه أبوظبي للإعلام، وبكل فخر أن أقدم برنامج "أحلام في ألف ليلة وليلة"‬⁩، وليالي من الفن الأصيل برنامج فني موسيقي يهدف لمد جسر التواصل الفني بين ثقافات الدول العربية الموسيقية عبر الماضي والحاضر واحتفاء بإرث كل الشعوب في الفن".



وأضافت: " رح أستضيف زميلاتي وزملائي أهم فناني الوطن العربي في عاصمة الموسيقى‬⁩ ⁧أبوظبي، شكراً لأني بينكم مسؤولية كبيرة أتمنى ان أكون على قد المسؤولية".

والبرنامج ينتمي إلى فئة البرامج الفنية، ويهدف إلى التعرف على الثقافات الفنية الموسيقية للدول العربية ما بين الماضي والحاضر احتفاءً بثقافات الشعوب الفنية.

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