قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين على حاجز عسكري
التاريخ
9/23/2023 3:10:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
جنين/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابين من قرية عنزة جنوب جنين، على حاجز "دوتان" العسكري، المقام فوق أراضي بلدة يعبد.
وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد نصر عمور، وعز الدين أحمد عمور، أثناء مرورهما على الحاجز المذكور.
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