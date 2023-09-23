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قوات الاحتلال تعتقل شابين من جنين على حاجز عسكري

9/23/2023 3:10:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، شابين من قرية عنزة جنوب جنين، على حاجز "دوتان" العسكري، المقام فوق أراضي بلدة يعبد.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محمد نصر عمور، وعز الدين أحمد عمور، أثناء مرورهما على الحاجز المذكور.



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