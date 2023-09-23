الاحتلال يعتقل 5 شبان على حاجز بيت فوريك شرق نابلس

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال أوقفت خمسة شبان-لم تعرف هويتهم بعد، أثناء مرورهم على الحاجز المذكور، حيث قامت بتقييدهم، وعصب أعينهم، واحتجازهم لساعات.

يذكر أن قوات الاحتلال تضيق الخناق على نحو 24 ألف مواطن من أهالي بلدتي بيت فوريك وبيت دجن، من خلال إغلاق الحاجز العسكري، الذي يعتبر المدخل الوحيد لهما، وذلك بشكل شبه يومي، ومتكرر، عدا عن التسبب بأزمة مرورية خانقة، وعرقلة لحركة المواطنين والطلبة.



