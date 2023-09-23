الجنين يترك خلايا تمهد للحمل الموالي
التاريخ
9/23/2023 3:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - عرضت دراسة جديدة أجريت في المختبر نظرتها لسبب رفض جهاز المناعة مهاجمة الجنين أثناء الحمل، ووجد الباحثون أن الجنين يخلف خلايا تساعد في الحفاظ على بيئة ترحب بالحمل الموالي.
وقال الباحثون في إدارة الجينات في مستشفى لون أنجليس للأطفال: "الحمل الواحد قد يترك وراءه هدايا تذكارية مجهرية تعمل على إعداد جهاز مناعة الأم للحمل الموالي".
ووفق "هيلث داي"، يقدم البحث رؤى جديدة للغز طويل الأمد، عن سبب امتناع جهاز مناعة الحامل عن مهاجمة الجنين، ولا يعتبره غزواً أجنبياً.
ويربط البحث الجديد بين ظاهرتين مثيرتين للاهتمام. تُعرف إحدهما باسم الخيمرية الدقيقة الجنينية، حيث يهرب عدد صغير من الخلايا الجنينية من الرحم، ليستقر في الأنسجة المختلفة في جسم الأم. ولم يكن واضحاً ما تفعله الخلايا بعد أن تستقر في أنسجة الأم.
أما الظاهرة الأخرى فهي ما اكتشفه فريق البحث نفسه، وهو أنه بعد الحمل الصحي، يحتفظ جسم الأم بإمداد طويل الأمد من الخلايا التائية الواقية، وهي الخلايا التي تتعرف على الجنين الموالي الذي ينتجه نفس الزوجان وتساعد على قمع رد فعل الجهاز المناعي.
جينات الأب
وتوصل البحث إلى نتيجة مثيرة، هي أنه يمكن الحفاظ على هذا المخزون من الخلايا لسنوات بعد الولادة الأولى. وأن جيوب الخلايا الجنينية التي يتركها الحمل الأول تساعد في الحفاظ على البيئة المناعية "الودية" لأخ المستقبل الذي ينتمي إلى نفس الأب.
وقال الدكتور سينغ واي الباحث المشارك: "إذا كان هذا يبدو مثل حب الأخوة، فيمكن اعتباره عملاً أنانياً إلى حد ما، دافعه نشر جينات الطفل من نفس الأبوين".
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