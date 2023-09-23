الجنين يترك خلايا تمهد للحمل الموالي

وقال الباحثون في إدارة الجينات في مستشفى لون أنجليس للأطفال: "الحمل الواحد قد يترك وراءه هدايا تذكارية مجهرية تعمل على إعداد جهاز مناعة الأم للحمل الموالي".

ووفق "هيلث داي"، يقدم البحث رؤى جديدة للغز طويل الأمد، عن سبب امتناع جهاز مناعة الحامل عن مهاجمة الجنين، ولا يعتبره غزواً أجنبياً.

ويربط البحث الجديد بين ظاهرتين مثيرتين للاهتمام. تُعرف إحدهما باسم الخيمرية الدقيقة الجنينية، حيث يهرب عدد صغير من الخلايا الجنينية من الرحم، ليستقر في الأنسجة المختلفة في جسم الأم. ولم يكن واضحاً ما تفعله الخلايا بعد أن تستقر في أنسجة الأم.

أما الظاهرة الأخرى فهي ما اكتشفه فريق البحث نفسه، وهو أنه بعد الحمل الصحي، يحتفظ جسم الأم بإمداد طويل الأمد من الخلايا التائية الواقية، وهي الخلايا التي تتعرف على الجنين الموالي الذي ينتجه نفس الزوجان وتساعد على قمع رد فعل الجهاز المناعي.

جينات الأب

وتوصل البحث إلى نتيجة مثيرة، هي أنه يمكن الحفاظ على هذا المخزون من الخلايا لسنوات بعد الولادة الأولى. وأن جيوب الخلايا الجنينية التي يتركها الحمل الأول تساعد في الحفاظ على البيئة المناعية "الودية" لأخ المستقبل الذي ينتمي إلى نفس الأب.

وقال الدكتور سينغ واي الباحث المشارك: "إذا كان هذا يبدو مثل حب الأخوة، فيمكن اعتباره عملاً أنانياً إلى حد ما، دافعه نشر جينات الطفل من نفس الأبوين".