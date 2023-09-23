البني يتربع على عرش ألوان أحمر الشفاه

البني يتربع على عرش ألوان أحمر الشفاه
التاريخ
9/23/2023 3:00:08 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يتربع البني على عرش ألوان أحمر الشفاه في خريف- شتاء 2023-2024 ليمنح المرأة إطلالة طبيعية تنطق بالرقة والفخامة.
وأوضحت مجلة "Elle" أنه يستلهم موضة الثمانينيات من القرن الماضي، ولكنه يطل بمظهر عصري، حيث يتخلى عن المظهر المنطفئ ويتألق بمظهر لامع بعض الشيء، أو يتلألأ ببريق الألوان الميتالك أو
بمظهر مرطب للشفاه.
وأضافت
أنه يطل هذا الموسم بدرجات عديدة، من لون القرفة الفاتح مروراً بلون الكاراميل والنوغا وصولاً إلى لون الإسبريسو الداكن.
البشرة والعيون
وأردفت "Elle" أن أحمر الشفاه البني يغازل البشرة المتوسطة والداكنة ويسلط الضوء على اللون الطبيعي للشفاه، مشيرة إلى أنه يبرز أيضاً جمال العيون البنية أو العسلية أو الخضراء. كما يداعب البشرة الفاتحة والعيون الزرقاء.
ومع درجات البشرة الدافئة تبدو درجات البني المائلة للأحمر أو البيج بمظهر أنيق، ومع درجات البشرة الباردة تعد درجات البني الباردة مثالية، خاصة المائلة منها للوردي. أما البشرة الحنطية فتغازلها كل الدرجات تقريباً، خاصة البرونزي.
ولمعالم واضحة بشكل مثالي، يجب استخدام قلم تحديد الشفاه، مع مراعاة أن يكون الخط غير ظاهر للعيان، بخلاف الاتجاه الرائج في الثمانينيات.
تنسيق مع بقية المكياج
وأكدت "Elle"
أهمية تنسيقه مع بقية المكياج، موضحة أنه يبدو هادئاً وطبيعياً مع مظهر "اللامكياج" العصري، في حين تضفي التفاصيل الخضراء أو الزرقاء في مكياج العيون لمسة جاذبية ساحرة معه، ويتناغم أحمر الخدود بلون الخشب الوردي مع أحمر الشفاه ذي درجات البني الداكنة.
ومن خلال تنسيقه مع ظلال جفون بلون متناغم أو بالبودرة البرونزية على الوجنات يمكن الحصول على إطلالة "اللاتيه" أحادية اللون ذات الطابع العصري.
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