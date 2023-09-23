البني يتربع على عرش ألوان أحمر الشفاه

وأوضحت مجلة "Elle" أنه يستلهم موضة الثمانينيات من القرن الماضي، ولكنه يطل بمظهر عصري، حيث يتخلى عن المظهر المنطفئ ويتألق بمظهر لامع بعض الشيء، أو يتلألأ ببريق الألوان الميتالك أو

بمظهر مرطب للشفاه.





وأضافت

أنه يطل هذا الموسم بدرجات عديدة، من لون القرفة الفاتح مروراً بلون الكاراميل والنوغا وصولاً إلى لون الإسبريسو الداكن.







البشرة والعيون





وأردفت "Elle" أن أحمر الشفاه البني يغازل البشرة المتوسطة والداكنة ويسلط الضوء على اللون الطبيعي للشفاه، مشيرة إلى أنه يبرز أيضاً جمال العيون البنية أو العسلية أو الخضراء. كما يداعب البشرة الفاتحة والعيون الزرقاء.

ومع درجات البشرة الدافئة تبدو درجات البني المائلة للأحمر أو البيج بمظهر أنيق، ومع درجات البشرة الباردة تعد درجات البني الباردة مثالية، خاصة المائلة منها للوردي. أما البشرة الحنطية فتغازلها كل الدرجات تقريباً، خاصة البرونزي.

ولمعالم واضحة بشكل مثالي، يجب استخدام قلم تحديد الشفاه، مع مراعاة أن يكون الخط غير ظاهر للعيان، بخلاف الاتجاه الرائج في الثمانينيات.

تنسيق مع بقية المكياج





وأكدت "Elle"

أهمية تنسيقه مع بقية المكياج، موضحة أنه يبدو هادئاً وطبيعياً مع مظهر "اللامكياج" العصري، في حين تضفي التفاصيل الخضراء أو الزرقاء في مكياج العيون لمسة جاذبية ساحرة معه، ويتناغم أحمر الخدود بلون الخشب الوردي مع أحمر الشفاه ذي درجات البني الداكنة.

ومن خلال تنسيقه مع ظلال جفون بلون متناغم أو بالبودرة البرونزية على الوجنات يمكن الحصول على إطلالة "اللاتيه" أحادية اللون ذات الطابع العصري.