8 أندية لم تخض مباريات الجولة 6 من الدوري

وأعلن الفيصلي عبر فيسبوك عند الثامنة والنصف مساء وهو موعد المباراة التزامه بقرار الأندية، ولم ينزل الفريقان لأرض الملعب مما اضطر الحكم لإنهاء اللقاء.

ولم يلعب فريقا مغير السرحان والجليل مباراتهما مساء الجمعة، والتي كانت مقررة قبل مباراة الفيصلي أمام الأهلي.

ونفذت الأندية اتفاقها بتعليق المشاركة في الجولة السادسة من مباريات الدوري التي كان مقررا انطلاقها الخميس، وذلك بسبب مطالب الأندية من اتحاد الكرة بضرورة توفير دعم مادي أكبر وهو ما لم ينفذه الاتحاد.

وكانت أندية سحاب والرمثا والحسين وشباب العقبة نفذت الاتفاق يوم الخميس.