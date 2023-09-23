ماسي أو بيضوي.. إليك شكل الحواجب الأمثل لكل وجه

ماسي أو بيضوي.. إليك شكل الحواجب الأمثل لكل وجه
التاريخ
9/23/2023 2:22:23 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - يتمتع كل فرد بشكل حواجب فريد يميزه عن الآخرين، وما يكمل الوجه المربع قد لا يناسب بالضرورة أصحاب الوجه الماسي. في المراجعة التالية، سوف نفحص شكل الحاجب المثالي الذي يناسب كل شكل وجه محدد، لذا يرجى مواصلة القراءة...
. الوجه الدائري: إذا كان وجهك مستديراً وطول وعرض وجهك متماثلان تقريباً، فعليك اختيار قوس مرتفع ليساعد على فتح وجهك.
. الوجه الطويل: إذا كان طول وجهك ضعف عرضه تقريباً، فيجب عليك اختيار حواجب منخفضة القوس ومستقيمة وممدودة لتقسيم شكل الوجه الطويل وإضافة العرض.
. الوجه المربع: الأشخاص ذوو الوجوه المربعة يكون خط فكهم بنفس ارتفاع وعرض وجههم تقريبًا. لتنعيم خط الفك للوجه المربع، ارفعي حاجبيك بقوس لطيف وامنحيهما لمسة نهائية غير محددة. بشكل عام، تجنبي الحواجب الحادة والزاوية.
. الوجه المستطيل: اختيار شكل الحاجب الممتلئ وغير المنظم في تقليل حجم الجبهة. يساعد القوس الناعم المنحني قليلاً أيضًا على تنعيم خط الفك.
. الوجه المثلث: إذا كان خط فكك أعرض من جبهتك، فيمكنك تنعيم ملامحك عن طريق إضافة حجم وامتلاء إلى حواجبك. أبقِ قوس حاجبك منخفضًا ومنحنيًا، ولا تدفع ذيل حاجبك إلى الأسفل.
. الوجه على شكل قلب: تتميز الوجوه على شكل قلب بجبهة أعرض من الذقن وذقن مدبب، لذا فإن الحواجب السميكة قليلاً يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن في الملامح.
. الوجه الماسي: إذا كان لديك جبهة صغيرة، وذقن مدببة، وعظام وجنة واسعة، فيجب عليك إبقاء قوس الحاجب مستديرًا لتنعيم بنية وجهك الماسية.
. الوجه البيضاوي: أشكال الوجه البيضاوية متماثلة للغاية، لذا التزمي بقوس بسيط وتأكدي من أن حواجبك تبدأ وتنتهي عند نفس المستوى.
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