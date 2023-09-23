ماسي أو بيضوي.. إليك شكل الحواجب الأمثل لكل وجه

. الوجه الدائري: إذا كان وجهك مستديراً وطول وعرض وجهك متماثلان تقريباً، فعليك اختيار قوس مرتفع ليساعد على فتح وجهك.

. الوجه الطويل: إذا كان طول وجهك ضعف عرضه تقريباً، فيجب عليك اختيار حواجب منخفضة القوس ومستقيمة وممدودة لتقسيم شكل الوجه الطويل وإضافة العرض.

. الوجه المربع: الأشخاص ذوو الوجوه المربعة يكون خط فكهم بنفس ارتفاع وعرض وجههم تقريبًا. لتنعيم خط الفك للوجه المربع، ارفعي حاجبيك بقوس لطيف وامنحيهما لمسة نهائية غير محددة. بشكل عام، تجنبي الحواجب الحادة والزاوية.

. الوجه المستطيل: اختيار شكل الحاجب الممتلئ وغير المنظم في تقليل حجم الجبهة. يساعد القوس الناعم المنحني قليلاً أيضًا على تنعيم خط الفك.

. الوجه المثلث: إذا كان خط فكك أعرض من جبهتك، فيمكنك تنعيم ملامحك عن طريق إضافة حجم وامتلاء إلى حواجبك. أبقِ قوس حاجبك منخفضًا ومنحنيًا، ولا تدفع ذيل حاجبك إلى الأسفل.

. الوجه على شكل قلب: تتميز الوجوه على شكل قلب بجبهة أعرض من الذقن وذقن مدبب، لذا فإن الحواجب السميكة قليلاً يمكن أن تساعد في تحقيق التوازن في الملامح.

. الوجه الماسي: إذا كان لديك جبهة صغيرة، وذقن مدببة، وعظام وجنة واسعة، فيجب عليك إبقاء قوس الحاجب مستديرًا لتنعيم بنية وجهك الماسية.

. الوجه البيضاوي: أشكال الوجه البيضاوية متماثلة للغاية، لذا التزمي بقوس بسيط وتأكدي من أن حواجبك تبدأ وتنتهي عند نفس المستوى.