6 حيل سهلة للحصول على رموش أطول

6 حيل سهلة للحصول على رموش أطول
التاريخ
9/23/2023 2:13:03 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - في الوقت الذي تنتشر فيه الرموش الصناعية والوصلات الاحترافية باهظة الثمن في كل مكان تقريبًا، يتساءل الكثير منا كيف يمكننا الحصول على مظهر مماثل بشكل طبيعي. إذا كنت تبحثين عن طرق لتحسين طول وسمك رموشك دون وضع غراء الرموش كل يوم، فإليك طرقنا الست المفضلة للحصول على رموش أطول.
1- الاستمالة المناسبة العناية المناسبة بالرموش يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في مظهرها. بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للعناية برموشك بشكل أفضل تشمل التنظيف بانتظام باستخدام فرشاة رموش خاصة، وغسل وجهك وعينيك بصابون لطيف يوميًا، والتأكد من إزالة مكياج العيون بالكامل في نهاية اليوم.
2- كن لطيفاً: لا تفركي أو تسحبي رموشك كثيرًا. كن لطيفًا دائمًا عند غسل المنطقة واستخدم المنتجات التي لا تتطلب الكثير من الفرك لإزالتها. يجب تجنب الماسكارا والكحل المقاوم للماء لضمان إزالة المكياج بسهولة. تأكدي من استخدام أداة تجعيد الرموش التي لا تضغط أو تسحب وتكون مناسبة لشكل عينك.
3- تحسين نظامك الغذائي: يعد اتباع نظام غذائي صحي وغني بالمغذيات أمرًا حيويًا للعديد من الوظائف المهمة داخل الجسم. إذا لم تقم بتزويد جسمك بالوقود بشكل صحيح، فإن العديد من الأنظمة لن تعمل كما ينبغي ويمكن أن تبدأ بالفشل. إذا كان جسمك لا يعمل كما ينبغي، فسوف ترى ذلك في نوعية شعرك ونموه. إذا لم تكن رموشك هي المشكلة الوحيدة المتعلقة بالشعر التي تعاني منها، فحاول إعادة تركيز نظامك الغذائي على الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية.
4- تناول البيوتين: من المعروف أن البيوتين، عند تناوله بكمية مناسبة، يساعد في تحسين صحة الشعر. تتناول معظم النساء البيوتين لنمو الشعر، ولكن يمكن رؤية النتائج أيضًا على رموشك. تساعد زيادة الفيتامينات التي توفرها العديد من مكملات نمو الشعر على تحسين جودة شعرك ورموشك ويمكن أن تساعد أيضًا في تحسين جودة بشرتك.
5- خلق الأوهام بالمكياج يمكن للمنتجات والتطبيقات المناسبة أن تساعد رموشك على الظهور بضعف طولها وسمكها. حاولي استخدام ظلال عيون داكن بدلاً من محدد العيون السائل، ثم ضعي الظل على طول خط الرموش بدلاً من محدد العيون. سيساعد ذلك في إعطاء وهم رموش أكثر سمكًا عند القاعدة لأن تطبيق محدد العيون الأقل دقة سوف يمتزج مع الرموش. عندما يتعلق الأمر بالماسكارا، عليك أن تبدأي بتجعيد رموشك. وهذا يساعد على رفع الرموش، مما يجعلها أكثر وضوحا وأطول. ابدأ باستخدام برايمر الرموش للمساعدة في بناء الرموش. يساعد البرايمر على تغطية الرموش بألياف صغيرة، مما يجعلها أكثر سمكًا حيث تلتصق الألياف بكل رمش.
6- احصل على ملحقات أو ملحقات إذا فشلت كل الأمور الأخرى ومازلت تبحث عن شيء يُظهر رموشك حقًا، فجرّب وصلات الرموش أو الرموش الصناعية. تعتبر وصلات الرموش أكثر فعالية من حيث التكلفة وتتطلب صيانة أقل من وصلات الرموش التي يتم إجراؤها بشكل احترافي، كما أنها قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. لا يمكن تمييز ملحقات الرموش التي يمكنك صنعها بنفسك عن رموشك الطبيعية لأنها تمتزج مباشرة مع خط رموشك وتمنحك القدر الإضافي من الطول والسمك الذي تريدينه.
MENAFN23092023000151011027ID1107124856
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.