6 حيل سهلة للحصول على رموش أطول

1- الاستمالة المناسبة العناية المناسبة بالرموش يمكن أن تحدث فرقًا كبيرًا في مظهرها. بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للعناية برموشك بشكل أفضل تشمل التنظيف بانتظام باستخدام فرشاة رموش خاصة، وغسل وجهك وعينيك بصابون لطيف يوميًا، والتأكد من إزالة مكياج العيون بالكامل في نهاية اليوم.

2- كن لطيفاً: لا تفركي أو تسحبي رموشك كثيرًا. كن لطيفًا دائمًا عند غسل المنطقة واستخدم المنتجات التي لا تتطلب الكثير من الفرك لإزالتها. يجب تجنب الماسكارا والكحل المقاوم للماء لضمان إزالة المكياج بسهولة. تأكدي من استخدام أداة تجعيد الرموش التي لا تضغط أو تسحب وتكون مناسبة لشكل عينك.

3- تحسين نظامك الغذائي: يعد اتباع نظام غذائي صحي وغني بالمغذيات أمرًا حيويًا للعديد من الوظائف المهمة داخل الجسم. إذا لم تقم بتزويد جسمك بالوقود بشكل صحيح، فإن العديد من الأنظمة لن تعمل كما ينبغي ويمكن أن تبدأ بالفشل. إذا كان جسمك لا يعمل كما ينبغي، فسوف ترى ذلك في نوعية شعرك ونموه. إذا لم تكن رموشك هي المشكلة الوحيدة المتعلقة بالشعر التي تعاني منها، فحاول إعادة تركيز نظامك الغذائي على الأطعمة الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية.

4- تناول البيوتين: من المعروف أن البيوتين، عند تناوله بكمية مناسبة، يساعد في تحسين صحة الشعر. تتناول معظم النساء البيوتين لنمو الشعر، ولكن يمكن رؤية النتائج أيضًا على رموشك. تساعد زيادة الفيتامينات التي توفرها العديد من مكملات نمو الشعر على تحسين جودة شعرك ورموشك ويمكن أن تساعد أيضًا في تحسين جودة بشرتك.

5- خلق الأوهام بالمكياج يمكن للمنتجات والتطبيقات المناسبة أن تساعد رموشك على الظهور بضعف طولها وسمكها. حاولي استخدام ظلال عيون داكن بدلاً من محدد العيون السائل، ثم ضعي الظل على طول خط الرموش بدلاً من محدد العيون. سيساعد ذلك في إعطاء وهم رموش أكثر سمكًا عند القاعدة لأن تطبيق محدد العيون الأقل دقة سوف يمتزج مع الرموش. عندما يتعلق الأمر بالماسكارا، عليك أن تبدأي بتجعيد رموشك. وهذا يساعد على رفع الرموش، مما يجعلها أكثر وضوحا وأطول. ابدأ باستخدام برايمر الرموش للمساعدة في بناء الرموش. يساعد البرايمر على تغطية الرموش بألياف صغيرة، مما يجعلها أكثر سمكًا حيث تلتصق الألياف بكل رمش.

6- احصل على ملحقات أو ملحقات إذا فشلت كل الأمور الأخرى ومازلت تبحث عن شيء يُظهر رموشك حقًا، فجرّب وصلات الرموش أو الرموش الصناعية. تعتبر وصلات الرموش أكثر فعالية من حيث التكلفة وتتطلب صيانة أقل من وصلات الرموش التي يتم إجراؤها بشكل احترافي، كما أنها قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. لا يمكن تمييز ملحقات الرموش التي يمكنك صنعها بنفسك عن رموشك الطبيعية لأنها تمتزج مباشرة مع خط رموشك وتمنحك القدر الإضافي من الطول والسمك الذي تريدينه.