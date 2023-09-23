الاحتلال يفتش منزلا في بلدة بيتونيا غرب رام الله
التاريخ
9/23/2023 2:11:00 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
رام الله/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة بيتونيا، غرب رام الله، وفتشت منزلا.
وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال داهمت منزلا يعود لعائلة حبوب، وفتشته تفتيشا استفزازيا، وعبثت بمحتويات، وسط اندلاع مواجهات.
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