هل نضجت الظروف لتدويل القضية الفلسطينية بقلم: سمير عباهرة

الخطاب الذي القاه الرئيس الفلسطيني محمود عباس امام الجمعية العامة للأمم المتحدة اعاد القضية الفلسطينية الى واجهة الاحداث السياسية حيث طالب المجتمع الدولي بتطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية بحدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتساءل الرئيس الفلسطيني عن الاسباب التي حالت دون قيام دولة فلسطينية مع ان هناك الكثير من الدعوات والمواقف الدولية التي اقرت بوجوب قيام دولة فلسطينية وحمل المسئولية الكاملة لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا واللتان تتحملان المسئولية التامة عن تأخر اقامتها بل وأشار الى ان بريطانيا هي المسئولة الاولى عن نكبة فلسطين وبما جاء به وعد بلفور لا وبل بقيت كل من الولايات المتحدة وبريطانيا تشكل غطاءً لإسرائيل في جرائمها الكبرى ضد الشعب الفلسطيني من خلال سلاح (الفيتو) الذي عادة ما يتم استخدامه من قبل الدولتين اذا كان الامر يتعلق بإسرائيل وإدانتها ومحاسبتها. وهنا من حق المتابعين والمراقبين السياسيين ايضا ان يتوجهوا بسؤال الى الذين نادوا وينادون بإقامة دولة فلسطينية ولماذا بقي ذلك في اطاره النظري دون تنفيذ ولماذا لا تعترفون عمليا بدولة فلسطين.

هذه الدول التي تقر نظريا باعترافها بحل الدولتين وبالحقوق الفلسطينية وتحديدا الدول الكبرى النافذة في السياسة الدولية فما دام الاعتراف موجود لماذا لا يتم اجبار اسرائيل على تنفيذه ولكن على ما يبدو ان قرارات الاعتراف بحل الدولتين كانت في الغالب قرارات رمزية وغير ملزمة للحكومات بسبب ان المعادلة السياسية لا تسمح بطرح قرارات ملزمة لكن وفي عملية تراكمية فان غالبية دول العالم تريد دولة للشعب الفلسطيني.

الولايات المتحدة الداعم الرئيسي لإسرائيل والتي تتربع على عرش السياسة الدولية وتمتلك كافة الحلول لإنهاء هذا الملف والتي كانت لها اليد الاولى في اطلاقه ابقت على انهاء الصراع بيد اسرائيل من خلال المفاوضات وهي تدرك جيدا ويدركه العالم اجمع بأن اسرائيل لن تستجيب للمطالب الفلسطينية حيث جرت مفاوضات ماراثونية وعلى مدار سنوات طويلة دون تحقيق اية نتائج وهنا تتضح اهداف المنادون بدولة فلسطينية بان اعترافهم بها يمر من خلال الاعتراف الاسرائيلي.

ازاء هذه المعطيات كان التصور الفلسطيني انه إذا استمرت الولايات المتحدة في سياساتها التي أصبحت قريبة من المواقف الإسرائيلية فعلى القيادة الفلسطينية إعلان موقفا رسميا بالتوجه إلى تدويل القضية الفلسطينية والتوجه المباشر للأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة وعقد مؤتمر دولي ليتحمل العالم مسئولياته في انهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وحصول الفلسطينيين على حقوقهم وحقهم في اقامة دولتهم المستقلة وعلى القيادة الفلسطينية استثمار التوجه الدولي الذي أكد على ضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه من خلال التواصل الدائم مع الأسرة الدولية ومطالبتها بترجمة أقوالها في الجمعية العامة إلى أفعال.

تدويل القضية الفلسطينية وانعقاد المؤتمر الدولي يجب ان يرتكز على عدد من الوقائع والأحداث بحكم بعض التغيرات التي طرأت على المعادلة الدولية والاختلال الذي اصاب موازين مع ان هذا يمكن ان يكون لصالح القصية الفلسطينية لكن لم تتضح بعد ملامح التوازنات ومحاور الاقطاب فلا زالت الولايات المتحدة تمسك بأوراق السياسة الدولية في ظل انشغال روسيا في حربها مع اوكرانيا وكذلك

الصين المنشغلة ايضا بما يجري في جنوب شرقي اسيا من تصعيد هناك وهذا يعني ان انعقاد المؤتمر في هذه الظروف سيكون في مصلحة اسرائيل بحكم ان الدول الداعمة لها لا زالت تتربع على مقاليد السياسة الدولية.

مسألة اخرى يجب الاشارة اليها وهو انه يجب ان يكون هناك موقف عربي صلب يمكن ان يترك بصمة واضحة في دعمه ومساندته للمشروع الفلسطيني وللقضية الفلسطينية وخاصة بعد التغيرات التي حصلت على المعادلة الدولية وعمليات الاصطفاف وراء التوازنات الدولية كما ان عودة التضامن والتكامل إلى الجسم العربي يمكن ان يفرض وجوده على الساحة السياسة الدولية وكفيل بتحقيق كافة الحقوق العربية لكن في الوطن العربي حاولت بعض الدول إتباع سياسة فتح النوافذ مع كل الأطراف الا ان المرحلة لم تسمح بذلك لان سياسة " إن لم تكن معي فأنت ضدي" كانت هي السائدة والسبب في ذلك أن التبعية جاءت من قيود التسلح والاتفاقيات التجارية والاقتصادية ومظلة الحماية من الخصم المقابل فبقي الوطن العربي أسيراً لسياسات بعض الدول وبقي عاجزا عن الـتأثير في السياسة الدولية مما جعل المصالح العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية عرضة للتحكم بها من قبل ما عرف بالنظام العالمي الجديد ورغم انخراط الأمة العربية في عملية السلام سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر أو في دعمهم للتوجهات الفلسطينية في عملية التسوية ألا أن غياب الدور العربي الضاغط

ترك الفلسطينيون يواجهون مصيرهم بأنفسهم وأصبحت الولايات المتحدة تتحكم منفردة بحل القضية الفلسطينية رغم دخول بعض الأطراف الدولية على المعادلة مثل روسيا والاتحاد الأوروبي والأمم

المتحدة وهو ما عرف بالرباعية إلا ان دورهم بقي مقتصرا على دور المراقب دون تأثير.

كما ان غياب دور الأعضاء في اللجنة الرباعية فتح المجال للولايات المتحدة للتفرد بعملية السلام وتمرير اجندتها التي خيل لنا للوهلة الأولى بان الولايات المحتدة جادة في التوصل إلى اتفاق سلام بين الفلسطينيين والاسرائيليين وقد بدا ذلك واضحا من خلال المواقف الأمريكية التي كانت تنادي بحل الدولتين على أساس إقامة دولة فلسطينية ورغم الوعود التي قطعتها الولايات المتحدة على نفسها إلا أن مواقفها اتسمت بالتناقض والتراجع وتراجعت عن حل الدولتين وتبنت المواقف الإسرائيلية وبذلك تحولت الولايات المتحدة من راع لعملية السلام إلى طرف في النزاع العربي الإسرائيلي الذي كانت قد اعنت حياديتها المباشرة سابقا فيه هذه المعطيات الجديدة في عملية التسوية تفرض البحث عن بدائل وإخراج عملية التسوية من تحت المظلة الأمريكية والعمل على تدويلها بالتوجه إلى الأمم المتحدة ومنظماتها لكن يجب ان تنضج ظروف دولية تسمح بذلك فيما اذا تغيرت المعادلة الدولية وشكل التوازنات الدولية القادمة المتعلقة بنظام عالمي متعدد الاقطاب لان ذلك حتما سيحد من هيمنة السياسة الامريكية الدولية.