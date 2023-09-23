الاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون لليوم التاسع على التوالي

ومن المتوقع أن يتم فرض الإغلاق الشامل على الضفة الغربية والإبقاء على المعابر مع قطاع غزة مغلقة، وذلك بسبب ما يسمى يوم الغفران" الذي يصادف يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل.

علما انه كان من المقرر إعادة فتح حاجز بيت حانون يوم الإثنين الماضي، أمام حركة العمال من قطاع غزة إلى الداخل، بعد إغلاقه عدة أيام، بسبب "الأعياد اليهودية".



