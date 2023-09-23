الاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون لليوم التاسع على التوالي

الاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون لليوم التاسع على التوالي
التاريخ
9/23/2023 2:10:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network )
غزة/PNN- تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" لليوم التاسع على التوالي أمام حركة المواطنين والمرضى والعمال المتوجهين للداخل، وذلك بذريعة الاحتجاجات عند السياج الأمني مع قطاع غزة.
ومن المتوقع أن يتم فرض الإغلاق الشامل على الضفة الغربية والإبقاء على المعابر مع قطاع غزة مغلقة، وذلك بسبب ما يسمى يوم الغفران" الذي يصادف يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل.
علما انه كان من المقرر إعادة فتح حاجز بيت حانون يوم الإثنين الماضي، أمام حركة العمال من قطاع غزة إلى الداخل، بعد إغلاقه عدة أيام، بسبب "الأعياد اليهودية".
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