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الاحتلال يواصل إغلاق معبر بيت حانون لليوم التاسع على التوالي

9/23/2023 2:10:58 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" لليوم التاسع على التوالي أمام حركة المواطنين والمرضى والعمال المتوجهين للداخل، وذلك بذريعة الاحتجاجات عند السياج الأمني مع قطاع غزة.

ومن المتوقع أن يتم فرض الإغلاق الشامل على الضفة الغربية والإبقاء على المعابر مع قطاع غزة مغلقة، وذلك بسبب ما يسمى يوم الغفران" الذي يصادف يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل.

علما انه كان من المقرر إعادة فتح حاجز بيت حانون يوم الإثنين الماضي، أمام حركة العمال من قطاع غزة إلى الداخل، بعد إغلاقه عدة أيام، بسبب "الأعياد اليهودية".


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