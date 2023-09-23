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الاحتلال يصيب شابين على حاجز بيت اكسا في القدس المحتلة

9/23/2023 2:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب، الليلة الماضية، شابان بجروح ورضوض على حاجز بيت اكسا شمال غرب القدس المحتلة، بعدما رفع جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أذرع التوقف أسفل سيارة، ما تسبب بتحطمها وإصابة من بداخلها.
وقالت مصادر إن قوات الاحتلال رفعت أذرع الحاجز أسفل سيارة كانت تسير هناك، ما تسبب بتحطمها وإصابة الشاب أنس نافذ الخطيب وآخر لم تعرف هويته، بجروح.

وفا


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