الاحتلال يصيب شابين على حاجز بيت اكسا في القدس المحتلة
التاريخ
9/23/2023 2:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أصيب، الليلة الماضية، شابان بجروح ورضوض على حاجز بيت اكسا شمال غرب القدس المحتلة، بعدما رفع جنود الاحتلال المتواجدين على الحاجز أذرع التوقف أسفل سيارة، ما تسبب بتحطمها وإصابة من بداخلها.
وقالت مصادر إن قوات الاحتلال رفعت أذرع الحاجز أسفل سيارة كانت تسير هناك، ما تسبب بتحطمها وإصابة الشاب أنس نافذ الخطيب وآخر لم تعرف هويته، بجروح.
وفا
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