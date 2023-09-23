لعشاق السهر.. النوم المتأخر يؤدي الى مرض خطير



وفق الباحثين، فإن عادات النوم وجودته إضافة لنمط الغذاء والحالة المزاجية والنفسية للناس، تحدد فيما إذا كانوا عرضة أكثر لمرض السكري أم لا.

الدراسة التي تم نشرها في موقع نيوز ميديكال الطبي ، راجعت بيانات أكثر من أربعة وستين ألف شخص خلال ثماني سنوات وقد حللت كل أنماطهم وعاداتهم اليومية المتضمنة الغذاء والنشاط البدني والنوم والسلوكيات الأخرى كالتدخين، ووجدت أن اولئك الذين يتأخرون في الذهاب للفراش عانوا من مرض السكري النوع الثاني.



أبحاث سابقة أكدت على الرابط بين قلة النوم وتراجع صحة الإنسان، حيث تتشابه استجابة الجسم لجودة النوم مع استجابته لمقاومة الانسولين مما يؤدي لارتفاع مستوى سكر الدم والإصابة بالمرض.



ويرى الباحثون أن أسلوب الحياة الصحي بكل جوانبه يحمي من أمراض مزمنة ومهددة للصحة على رأسها السكري والأمراض القلبية الوعائية.

توضح استشارية الصحة العامة الدكتورة، جزلة فضة، طبيعة العلاقة بين السهر وخطر الإصابة بالسكري.



- السبب هو أن الأشخاص الذين شملهم الاستبيان على سلوكياتهم الصحية.. ظهر أن معظم الذين يسهرون يتتبعون أنماط غذائية غير صحية.. يدخنون بشكل كبير ، كما يقل عندهم النشاط الحركي.. إضافة إلى ارتباطهم بسلوكيات غير صحية أخرى.



- قلة النوم تؤثر على العمليات الاستقلابية بالجسم، حرق جلوكوز، مما يحدث عند الشخص متلازمة التمثيل الغذائي، التي يرتبط بها عوارض صحية مع الإصابة بالأمراض المزمنة، ومنها السكري.



- الأشخاص الذين يتأخرون في الخلود إلى النوم ويستيقظون باكرا يحدث عندهم قلة نشاط ، كما يتناولون وجبات بكميات كبيرة مما يرفع عندهم السكري أيضا.



- الأشخاص المجبرين على أن يستيقظوا صباحا ويسهرون ليلا.. هؤلاء معرضون لأمراض صحية أكثر من الذين ليست لديهم أي ارتباطات تجبرهم على استيقاظ صباحا.

سكاي نيوز

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة