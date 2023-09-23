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شاهد انقلاب شاحنة محملة بالأسماك يربك حركة السير على طريق في أمريكا

9/23/2023 2:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - شهد أحد الطرق السريعة في واشنطن بالولايات المتحدة، يوم الخميس، حادث انقلاب شاحنة محملة بالأسماك.
وواجهت دوريات الشرطة في واشنطن صعوبات كبيرة في التعامل مع حادث انقلاب الشاحنة التي كانت محملة بالأسماك على الطريق السريع .

ووفق ما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء، فقد انسكبت حمولة الشاحنة من الأسماك على الطريق، الأمر الذي أربك قائدي السيارات.


وقالت هيئة النقل في واشنطن ببيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن طواقمها ستكون أمام مهمة صعبة لإزالة كل هذه الفوضى من الطريق.


وللتعامل مع الحادث، أغلقت شرطة المرور بعض المسارات لتنظيف الموقع، وذكرت في بيان بأن أحدا لم يصب بسوء.

سكاي نيوز

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