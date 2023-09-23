شاهد انقلاب شاحنة محملة بالأسماك يربك حركة السير على طريق في أمريكا

شاهد انقلاب شاحنة محملة بالأسماك يربك حركة السير على طريق في أمريكا
التاريخ
9/23/2023 2:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - شهد أحد الطرق السريعة في واشنطن بالولايات المتحدة، يوم الخميس، حادث انقلاب شاحنة محملة بالأسماك.
وواجهت دوريات الشرطة في واشنطن صعوبات كبيرة في التعامل مع حادث انقلاب الشاحنة التي كانت محملة بالأسماك على الطريق السريع .
ووفق ما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء، فقد انسكبت حمولة الشاحنة من الأسماك على الطريق، الأمر الذي أربك قائدي السيارات.
وقالت هيئة النقل في واشنطن ببيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن طواقمها ستكون أمام مهمة صعبة لإزالة كل هذه الفوضى من الطريق.
وللتعامل مع الحادث، أغلقت شرطة المرور بعض المسارات لتنظيف الموقع، وذكرت في بيان بأن أحدا لم يصب بسوء.
سكاي نيوز
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