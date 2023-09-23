شاهد انقلاب شاحنة محملة بالأسماك يربك حركة السير على طريق في أمريكا

ووفق ما ذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء، فقد انسكبت حمولة الشاحنة من الأسماك على الطريق، الأمر الذي أربك قائدي السيارات.



وقالت هيئة النقل في واشنطن ببيان على مواقع التواصل الاجتماعي، إن طواقمها ستكون أمام مهمة صعبة لإزالة كل هذه الفوضى من الطريق.



وللتعامل مع الحادث، أغلقت شرطة المرور بعض المسارات لتنظيف الموقع، وذكرت في بيان بأن أحدا لم يصب بسوء.

سكاي نيوز