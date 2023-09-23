مسؤول أوكراني: لا خطة لدينا في حال خفض المساعدات الأمريكية

مسؤول أوكراني: لا خطة لدينا في حال خفض المساعدات الأمريكية
التاريخ
9/23/2023 2:10:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - قال أليكسي دانيلوف سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، إن سلطات بلاده لم تناقش أي خطط طوارئ في حال خفض المساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا.
وخلال رده على سؤال حول ماذا ستفعل أوكرانيا إذا قطعت الولايات المتحدة المساعدات، أضاف دانيلوف، في مقابلة مع شركة PBS التلفزيونية الأمريكية: "لا يمكننا أن نقول إن لدينا أي مناقشات منفصلة حول نوع ما من الخطة البديلة. ليست لدينا الرغبة في الانخراط في أي مناقشات مجردة".
وأعرب دانيلوف عن قلقه من أن الغرب لم يتوصل إلى توافق في الآراء بشأن مستقبل أوكرانيا. وقال: "إنهم يتحدثون عن المساعدة، وليس عن النصر".
وفي وقت سابق، قال فلاديمير زيلينسكي في اجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي خلال زيارة لواشنطن، إن أوكرانيا ستتعرض للهزيمة، إذا لم تتلق مساعدة جديدة من الولايات المتحدة.
ووصل زيلينسكي إلى واشنطن في 21 سبتمبر قادما من نيويورك، حيث شارك في فعاليات الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأجرى محادثات مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض.
RT
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