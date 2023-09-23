أفضل 10 وظائف .. رواتبها تتخطى 100 ألف دولار

وفقا لبحث جديد من منصة البحث عن الوظائف "Ladders"، فإن هاتين الصناعتين تقومان بالتوظيف لأكبر عدد من الوظائف التي تدفع مرتبات عالية.



لا تحتاج إلى سنوات عديدة من الخبرة في العمل أو إلى درجة علمية متقدمة للحصول على بعض من هذه الأدوار المطلوبة أيضا. يقول مؤسس شركة "Ladders" مارك سينديلا: "يحصل خريجو علوم الكمبيوتر الجدد، اليوم، الحاصلون على درجة البكالوريوس على 100 ألف دولار للبدء".

ولدراسة الأشغال التي تصنف كوظائف ذات أجور مرتفعة، حددت "Ladders" أفضل 10 مهن مع أكبر عدد من فرص العمل المتاحة والتي تدفع أكثر من 100 ألف دولار.

- مهندس برمجيات

- كبير المهندسين في البرمجيات

- مدير المشروع

- عالم النفس السريري

- مهندس أنظمة

- اختصاصي اجتماعي سريري

- طبيب أسنان

- مدير البرنامج

- طبيب الرعاية الأولية

- طبيب نفسي

من المهم ملاحظة أن كل هذه الأدوار لا تضمن الحصول على راتب مكون من ستة أرقام، متوسط الأجر الأساسي للاختصاصي الاجتماعي في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، هو 61.776 دولار، وفقًا لتقارير من قبل "Indeed".

ومع ذلك، هناك الكثير من الفرص المتاحة لهذه الأدوار التي تعلن عن حد أدنى للراتب قدره 100 ألف دولار، وفقًا لأبحاث Ladders، مما قد يشير إلى أن الشركات تعاني من نقص الموظفين وترفع الأجور لجذب المواهب، أو تقوم بالتوظيف المزيد من المديرين ذات الأجور المرتفعة.

لبنان 24