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أكثر أنواع الخبز فائدة لصحة الجسم- تعرف عليها

9/23/2023 1:13:28 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - غالبًا ما تكون الكربوهيدرات على رأس قائمة الأطعمة التي يرغب الأشخاص في الحد منها في نظامهم الغذائي، وقد يكون الخبز أبرزها، نظرًا لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات، ولكن، هل هناك أنواع صحية منه؟
يوضح في السطور التالية، أبرز أنواع الخبز المفيدة لصحة الجسم، وفقًا لما ذكره موقع "Eating well".
أبرز أنواع الخبز المفيدة لصحة الجسم
1- خبز الحبوب الكاملة
يصنع ذلك النوع من الخبز من الحبوب الكاملة، لذلك يحتوي على الألياف والبروتين المساعدة على الشعور بالامتلاء، ويحتوي على نسبة قليلة من الصوديوم، وعادة لا يحتوي على سكر مضاف .
وتشير مراجعة عام 2021 في مجلة "Food Science & Nutrition"، إلى أن إنبات الحبوب يزيد من العناصر الغذائية المتوفرة فيها، بما في ذلك بعض الفيتامينات والمعادن، ويزيد من خصائصها المضادة للأكسدة.
2- خبز القمح الكامل
يتميز خبز القمح الكامل بتحرر الكربوهيدرات الموجودة فيه بشكل أبطأ، وبالتالي يساعد في زيادة القدرة على التركيز واليقظة لفترة أطول، حيث يمكن لتناول شطيرة من خبز القمح الكامل مع الجبن أن تساعد على تحسين التركيز لساعة ونصف الساعة، في حين أن مكعبات الشوكولاتة تحسن التركيز لمدة نصف ساعة فقط.
3- خبز العجين المخمر
يتم تحضير العجين المخمر عن طريق تخمير الدقيق والماء بدلًا من استخدام الخميرة، وقد تؤدي عملية التخمير إلى زيادة توفر بعض العناصر الغذائية في الخبز، وعادة لا يوجد سكر مضاف أيضًا.
ويبدو أن العجين المخمر له فوائد صحية تتجاوز مجرد توفير الطاقة من الكربوهيدرات، حيث تشير دراسة أجريت عام 2021 في علم البيئة وعلم الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية، إلى أن العجين المخمر يحتوي على ميكروبيوم خاص به - بما في ذلك البكتيريا "الجيدة" - وأنه يمكن أن يؤثر على ميكروبيوم الأمعاء، مما يؤدي إلى تحسين عملية الهضم.
وعند صنعه من الحبوب الكاملة، قد يرفع خبز العجين المخمر نسبة السكر في الدم بشكل أقل من أنواع خبز الحبوب الكاملة الأخرى، وفقًا لمراجعة تحريرية لعام 2020 في "Aging Clinical and Experimental Research".
4- خبز البذور
تعتبر البذور من أكثر الأطعمة المغذية التي يمكنك تناولها، حيث أنها تحتوي على الكثير من العناصر الغذائية، بما في ذلك الألياف والبروتين والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.
وقد ثبت أيضًا أنها تساعد في خفض نسبة الكوليسترول، وتلعب دورًا في مكافحة مرض السكري والسرطان، وفقًا لمراجعة عام 2022 في "Molecules".
وإذا كنت ترغب في تناول خبز البذور، فيجب عليك التأكد من أنه مصنوع من الحبوب الكاملة.
5- خبز الموز
تحتوي بعض أنواع خبز الموز على الكثير من السكر والزبدة والحبوب المكررة، ولكن الخبز السريع - مثل خبز الموز - عادة ما يكون رائعًا عندما يتم صنعه مع بعض الحبوب الكاملة والدهون الصحية وقليل من السكر.
الكونسلتو

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