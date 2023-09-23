ظنوا أنها نائمة.. وفاة مسافرة على متن رحلة بريطانية



وأخبر الركاب المذعورون المضيفات بما يجري وتم الاتصال بسرعة بخدمات الطوارئ، لكن محاولات إنقاذ السيدة باءت بالفشل.



وقال مسؤول في مطار نيس: "يعتقد أن المرأة البالغة من العمر 73 عاما، والتي لم يتم الكشف عن هويتها، أصيبت بنوبة قلبية".



وقالت الخطوط الجوية البريطانية: "للأسف، توفي أحد العملاء على متن رحلة جوية من لندن هيثرو إلى نيس، نحن غير قادرين على تقديم أو تأكيد مزيد من التفاصيل حول الراكب".

سكاي نيوز