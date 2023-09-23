ظنوا أنها نائمة.. وفاة مسافرة على متن رحلة بريطانية

ظنوا أنها نائمة.. وفاة مسافرة على متن رحلة بريطانية
التاريخ
9/23/2023 1:13:15 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الإخباري - توفيت مسافرة تبلغ من العمر 73 عامًا،على متن رحلة تابعة للخطوط الجوية البريطانية أقلعت من مطار هيثرو باتجاه مدينة نيس الفرنسية، بينما ظنوا الركاب أنها كانت نائمة طوال الرحلة.
وعقب الهبوط بدأ الركاب في جمع أمتعتهم والاصطفاف استعدادا للنزول، ثم أدركوا أن الراكبة، الذي ظنوا أنها كانت نائمة لم تستجب.
وأخبر الركاب المذعورون المضيفات بما يجري وتم الاتصال بسرعة بخدمات الطوارئ، لكن محاولات إنقاذ السيدة باءت بالفشل.
وقال مسؤول في مطار نيس: "يعتقد أن المرأة البالغة من العمر 73 عاما، والتي لم يتم الكشف عن هويتها، أصيبت بنوبة قلبية".
وقالت الخطوط الجوية البريطانية: "للأسف، توفي أحد العملاء على متن رحلة جوية من لندن هيثرو إلى نيس، نحن غير قادرين على تقديم أو تأكيد مزيد من التفاصيل حول الراكب".
سكاي نيوز
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