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الذروة .. تفاصيل الموجة الحارة التي تؤثر على المملكة

9/23/2023 12:12:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتسجل أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي (4-6) درجات مئوية؛ حيث تكون الأجواء حارة نسبيا فوق المرتفعات الجبلية و حارة في باقي المناطق، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية وفق الأرصاد الجوية.
وقالت الأرصاد الجوية في نشرتها اليومية إن الأجواء ليلا معتدلة الحرارة بوجه عام، ولطيفة فوق المرتفعات الجبلية العالية، والرياح شمالية غربية خفيفة السرعة .
وأضافت أن الأجواء في خليج العقبة حارة نهاراً، ومعتدلة ليلاً، والرياح شمالية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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