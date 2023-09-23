فيديو - حريق ضخم في الكويت
التاريخ
9/23/2023 12:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News)
الوكيل الاخباري - أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية مساء الجمعة السيطرة الكاملة على حريق اندلع في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي من دون وقوع إصابات بشرية أو تأثر عمليات الإنتاج أو التصدير.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود الناطق باسم البترول الوطنية غانم العتيبي قوله إن حريقا اندلع في الوحدة رقم 35 التابعة للمنطقة السادسة في مصفاة ميناء الأحمدي وذلك في الساعة الـ37:8 من مساء الجمعة.
وأضاف العتيبي أن فرق الإطفاء التابعة للشركة تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، مؤكدا أن عمليات الإنتاج والتصدير في المصفاة لم تتأثر جراء هذا الحريق وأنها استمرت وفق برنامجها المعتاد.
وأشاد العتيبي بدور رجال الإطفاء في الشركة والعاملين في مختلف فرق المصفاة الذين نجحوا في السيطرة على الحريق في وقت قياسي بكل كفاءة واحترافية.
سكاي نيوز
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