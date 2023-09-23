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فيديو - حريق ضخم في الكويت

9/23/2023 12:12:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت شركة البترول الوطنية الكويتية مساء الجمعة السيطرة الكاملة على حريق اندلع في وحدة بمصفاة ميناء الأحمدي من دون وقوع إصابات بشرية أو تأثر عمليات الإنتاج أو التصدير.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" عن نائب الرئيس التنفيذي لعمليات تزويد الوقود الناطق باسم البترول الوطنية غانم العتيبي قوله إن حريقا اندلع في الوحدة رقم 35 التابعة للمنطقة السادسة في مصفاة ميناء الأحمدي وذلك في الساعة الـ37:8 من مساء الجمعة.
وأضاف العتيبي أن فرق الإطفاء التابعة للشركة تمكنت من السيطرة الكاملة على الحريق الذي لم يسفر عن وقوع إصابات بشرية، مؤكدا أن عمليات الإنتاج والتصدير في المصفاة لم تتأثر جراء هذا الحريق وأنها استمرت وفق برنامجها المعتاد.
وأشاد العتيبي بدور رجال الإطفاء في الشركة والعاملين في مختلف فرق المصفاة الذين نجحوا في السيطرة على الحريق في وقت قياسي بكل كفاءة واحترافية.

سكاي نيوز


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