مرور 55 سنة على انتهاء أعمال نقل وإنقاذ معابد أبو سمبل من الغرق.. صور

أكد الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل، لـ"اليوم السابع"، أن إنقاذ معابد أبو سمبل بدأ في عام 1964، وتكلفت هذه العملية 40 مليون دولار، وانتهت فى عام 1968.

وأضاف الأثرى أحمد مسعود، أنه تم تقطيع الموقع كله، إلى كتل كبيرة تصل إلى 30 طنا وفى المتوسط 20 طنا وتم تفكيكها وأعيد تركيبها فى موقع جديد على ارتفاع 65 م و200 م أعلى من مستوى النهر، وتعتبر للكثير واحدة من أعظم الأعمال فى الهندسة الأثرية.

وأوضح كبير مفتشى آثار أبوسمبل، أنه تم افتتاح المعبد بعد انتهاء أعمال النقل والإنقاذ فى 22 سبتمبر 1968م، فى واحدة من أبرز المشروعات الهندسية فى الحفاظ على التراث الحضارى للآثار المصرية جنوب البلاد.















































