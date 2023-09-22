Saturday, 23 September 2023 09:10 GMT

مرور 55 سنة على انتهاء أعمال نقل وإنقاذ معابد أبو سمبل من الغرق.. صور

9/22/2023 11:25:00 PM
(MENAFN- Youm7) تحل اليوم، الموافق 23 سبتمبر، الذكرى الـ55 على انتهاء المشروع الأبرز فى الحفاظ على التراث الحضارى للآثار المصرية، وهو إنقاذ معابد أبوسمبل من الغرق إبان بناء السد العال ، بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

أكد الأثرى أحمد مسعود، كبير مفتشى آثار أبوسمبل، لـ"اليوم السابع"، أن إنقاذ معابد أبو سمبل بدأ في عام 1964، وتكلفت هذه العملية 40 مليون دولار، وانتهت فى عام 1968.

وأضاف الأثرى أحمد مسعود، أنه تم تقطيع الموقع كله، إلى كتل كبيرة تصل إلى 30 طنا وفى المتوسط 20 طنا وتم تفكيكها وأعيد تركيبها فى موقع جديد على ارتفاع 65 م و200 م أعلى من مستوى النهر، وتعتبر للكثير واحدة من أعظم الأعمال فى الهندسة الأثرية.

وأوضح كبير مفتشى آثار أبوسمبل، أنه تم افتتاح المعبد بعد انتهاء أعمال النقل والإنقاذ فى 22 سبتمبر 1968م، فى واحدة من أبرز المشروعات الهندسية فى الحفاظ على التراث الحضارى للآثار المصرية جنوب البلاد.


الأعمال الهندسية لنقل المعبد



السيارات تنقل أجزاء المعبد



المهندسون المشاركون فى المعبد



إنقاذ معابد أبوسمبل من الغرق



تفكيك المعبد



تفكيك تماثيل المعبد



تفكيك معابد أبوسمبل



جانب من أعمال تفكيك المعبد



لقطة جوية للمعبد



معبد أبوسمبل فى موقعه الحالى



معدات نقل المعبد




MENAFN22092023000132011024ID1107124722

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث