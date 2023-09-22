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الأقصر تشهد حركة سياحية غير مسبوقة فى زيارات المعابد وتستعد للموسم الشتوى

9/22/2023 11:25:00 PM
(MENAFN- Youm7) أيام قليلة وتنطلق محافظة الأقصر فى الموسم السياحى الشتوى الذى ينطلق مع مطلع شهر أكتوبر من كل عام وتزداد حركة السياحة تدريجياً حتى تصل ذروتها مع دخول الشتاء فى الشهور الأولى من كل عام، وتنتظر المحافظة هذا العام الموسم السياحى الشتوى الأهم منذ سنوات طويلة، حيث يتوقع الخبراء فى القطاع السياحى أن تصل نسب الإشغال السياحى بالفنادق من 90% وحتى 100% فى بعض الفنادق الثابتة والعائمة، حيث يتهافت سياح العالم على حجز رحلاتهم فى أيام الشتاء بالمدينة الأهم فى العالم بالفصل البارد حول العالم.
وفى هذا الصدد يقول الخبير السياحى أسامة عبد الغنى مدير إحدى شركات السياحة بالأقصر، إنه من المتوقع أن يكون الموسم السياحى الشتوى هذا العام الأفضل فى تاريخ السياحة بالأقصر من التسعينات، وذلك بفضل ومجهودات الحكومة ووزارة السياحة والآثار فى التحرك بخطوات جدية بسلسلة دعم ضخم للعاملين بالقطاع السياحى لإنجاح الموسم الجديد، وهو ما ظهر جلياً فى الموسم الصيفى الذى ارتفعت به أعداد زيارات السائحين بصورة تليق بمدينة الآثار الأولى فى العالم.
ويضيف أسامة عبد الغنى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إنه توجد حالياً لدى غالبية الشركات السياحية فى الأقصر والفنادق حجوزات من غالبية دول العالم، وذلك على الفنادق الثابتة والعائمة قبل دخول الموسم السياحى الجديد، والتى من المقرر أن تتخطى أرقام السنوات الماضية بصورة كبيرة وتزيد باكثر من 20% عن الأعوام الماضية، حيث أنه يجرى حالياً تجهيز كافة المتطلبات لخدمة الأفواج السياحية بصورة مميزة خلال تواجدهم بالأقصر، مشدداً على أن الأقصر تتصدر الحجوزات للموسم الشتوى مع زيادة إقبال السائحين من حول العالم على البحث عن سياحة التدفئة كما تم فى العام الماضية، حيث تعتبر الأقصر وأسوان أنسب تلك المدن لاستقبال السياح من الدول الأوروبية المختلفة.
فيما صرح محمد عبد القادر خيرى نائب محافظ الأقصر، أنه يجرى الاستعداد على قدم وساق فى كافة المناطق التى تخدم الأفواج السياحية خلال الموسم الجديد، وتم التعاون مع مسئولى وزارة السياحة والآثار، وتم تشكيل عدد من اللجان للتفتيش والمرور على المنشآت الفندقية والسياحية بالمحافظة، للتأكد من مدى التزامها باشتراطات السلامة الصحية ومستوى جودة الخدمات المقدمة بها، بالإضافة إلى الإستمرار فى أعمال إعادة تقييم المنشآت الفندقية بالمحافظة وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة (HC)، كما تم التأكيد على استمرار الوزارة فى تقنين أوضاع الذهبيات النيلية وضمها تحت إشراف الوزارة.

استمتاع الأفواج السياحية داخل معبد الأقصر

استمتاع السياح داخل مقصورات معبد الأقصر

أفواج سياحية من حول العالم خلال زيارة الأقصر

إقبال مميز على معبد الأقصر من سياح العالم

الأفواج السياحية خلال توافدهم على معبد الأقصر

الأفواج من حول العالم خلال استمتاعهم بالأقصر

الإقبال السياحى على المعابد الفرعونية بالأقصر

السياح خلال الاستماع لشرح المرشدين بالمعابد

السياح خلال توافدهم على معبد الأقصر

السياح خلال زيارتهم واستمتاعهم بسحر الحضارة الفرعونية

السياح يستمتعون بزيارات المعابد بالأقصر

السياح يستمتعون بزيارة مقبرة الملك توت عنخ آمون

انتعاشة سياحية كبيرة فى المعابد الفرعونية

جانب من الإقبال السياحى على معبد الأقصر

جانب من التوافد للسائحين على معبد الأقصر

جانب من الزيارات السياحية بمعبد الأقصر

وادى الملوك تجذب السائحين من حول العالم



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