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سفيرة أمريكا لدى لبنان: لم يرهبنا إطلاق النار على سفارتنا

9/22/2023 11:24:57 PM
(MENAFN- Youm7) قالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثى شيا، الجمعة، إن السفارة "لم يرهبها" إطلاق النار قرب مدخلها في وقت سابق هذا الأسبوع، وإن السلطات اللبنانية تحقق في الحادث.

وأُطلقت أعيرة نارية، الأربعاء، قرب السفارة الأمريكية شمالى بيروت. وقال المتحدث باسم السفارة جيك نيلسون، إنه لم يصب أحد بأذى وإن الأنشطة العادية مستمرة.

وذكرت السفيرة بعد اجتماعها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتى: "نعلم أن السلطات تحقق في هذا الحادث الذي أطلق فيه مسلح النار باتجاه السفارة الأمريكية في تلك الليلة".

وأضافت: "أرجو أن تعلموا أننا في السفارة الأمريكية لم يرهبنا هذا الحادث، وأن إجراءاتنا الأمنية متينة للغاية وشراكاتنا قوية".

فيما ندد ميقاتي بما وصفه بأنه "اعتداء على السفارة الأمريكية".
وأضاف: "نعبّر عن رفضنا المطلق للتعرض للبعثات الدبلوماسية ونعتبر الاعتداء على السفارة الأميركية اعتداء على سيادة لبنان وأمنه".

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار ولم تقدم السلطات تفاصيل عن التحقيق.



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