الصين تدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا

وجاء في البيان أن الصين تعارض تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لسوريا وتقويض أمنها واستقرارها بالإضافة إلى الوجود العسكرى غير القانونى فى سوريا.

وذكر البيان أن الجانبين، الصين وسوريا، يعارضان بشدة جميع أشكال الهيمنة وسياسات القوة، ومنها فرض عقوبات أحادية غير مشروعة وإجراءات تقييدية ضد الدول الأخرى.



