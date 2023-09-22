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الصين تدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا

9/22/2023 11:24:57 PM
(MENAFN- Youm7) حثت بكين الدول المعنية على رفع جميع العقوبات "غير المشروعة والأحادية" المفروضة على سوريا فوراً، بحسب بيان مشترك للصين وسوريا، الجمعة، نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وجاء في البيان أن الصين تعارض تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لسوريا وتقويض أمنها واستقرارها بالإضافة إلى الوجود العسكرى غير القانونى فى سوريا.

وذكر البيان أن الجانبين، الصين وسوريا، يعارضان بشدة جميع أشكال الهيمنة وسياسات القوة، ومنها فرض عقوبات أحادية غير مشروعة وإجراءات تقييدية ضد الدول الأخرى.



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