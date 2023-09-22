الصين تدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا

الصين تدعو إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا
التاريخ
9/22/2023 11:24:57 PM
(MENAFN- Youm7) حثت بكين الدول المعنية على رفع جميع العقوبات "غير المشروعة والأحادية" المفروضة على سوريا فوراً، بحسب بيان مشترك للصين وسوريا، الجمعة، نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وجاء في البيان أن الصين تعارض تدخل القوى الخارجية في الشؤون الداخلية لسوريا وتقويض أمنها واستقرارها بالإضافة إلى الوجود العسكرى غير القانونى فى سوريا.
وذكر البيان أن الجانبين، الصين وسوريا، يعارضان بشدة جميع أشكال الهيمنة وسياسات القوة، ومنها فرض عقوبات أحادية غير مشروعة وإجراءات تقييدية ضد الدول الأخرى.
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