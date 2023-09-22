ولى عهد الأردن يلتقى قادة أعمال أردنيين متخصصين فى قطاعات التكنولوجيا بواشنطن

وأشار ولي العهد الأردني- في معرض حديثه- إلى الجهود الوطنية المبذولة للنهوض في مجال الاقتصاد الرقمى، معربا عن فخره واعتزازه بالكفاءات الأردنية القيادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات بمختلف أنحاء العالم.

وتبادل الحديث مع الحضور حول مجالات تطوير البرمجيات، والشركات الناشئة، وهندسة الكمبيوتر، وتطور الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وأمن الشبكات، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة.

كما تطرق اللقاء إلى أنظمة الاتصالات، والبرمجيات المدمجة لصناعة السيارات، والتحول الرقمي، وهندسة الحلول السحابية.



