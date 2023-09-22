ولى عهد الأردن يلتقى قادة أعمال أردنيين متخصصين فى قطاعات التكنولوجيا بواشنطن

ولى عهد الأردن يلتقى قادة أعمال أردنيين متخصصين فى قطاعات التكنولوجيا بواشنطن
التاريخ
9/22/2023 11:24:56 PM
(MENAFN- Youm7) التقى ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثانى، فى العاصمة الأمريكية واشنطن، الجمعة، بقادة أعمال أردنيين متخصصين فى قطاعات تكنولوجية مختلفة، منها تكنولوجيا المعلومات.
وأشار ولي العهد الأردني- في معرض حديثه- إلى الجهود الوطنية المبذولة للنهوض في مجال الاقتصاد الرقمى، معربا عن فخره واعتزازه بالكفاءات الأردنية القيادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات بمختلف أنحاء العالم.
وتبادل الحديث مع الحضور حول مجالات تطوير البرمجيات، والشركات الناشئة، وهندسة الكمبيوتر، وتطور الأعمال، وتكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وأمن الشبكات، والأمن السيبراني، والطاقة المتجددة.
كما تطرق اللقاء إلى أنظمة الاتصالات، والبرمجيات المدمجة لصناعة السيارات، والتحول الرقمي، وهندسة الحلول السحابية.
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