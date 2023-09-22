تونس وأوروبا تؤكدان الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الثنائية

تونس وأوروبا تؤكدان الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الثنائية
التاريخ
9/22/2023 11:24:56 PM
(MENAFN- Youm7) أكد نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجيّة والهجرة والتونسيّين بالخارج والمفوّض الأوروبي المكلّف بسياسة الجوار والتوسّع، أوليفر فاريلى، خلال مكالمة هاتفيّة جمعت بينهما، الجمعة، الحرص المشترك على تعزيز الشراكة التونسيّة - الأوروبيّة.
كما أكد الجانبان -بحسب بيان للخارجية الليلة- ضرورة تسريع جهود تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين تونس والاتحاد الأوروبى فى شهر يوليو الماضي بمختلف جوانبها.
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