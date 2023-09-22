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الخشت: ملف طبى لكل طالب لمتابعة حالته الصحية والكشف والعلاج مجانا

9/22/2023 11:24:53 PM
(MENAFN- Youm7) كشف الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، عن أنه بمجرد الكشف الطبي على الطلاب المستجدين بالجامعة يتم إنشاء ملف طبى بالحالة الصحية لكل طالب مستجد لمتابعة حالته الصحية طوال دراسته بالجامعة، وذلك في إطار سعي جامعة القاهرة إلى توفير أقصى درجات الحماية والوقاية لأبنائها، والحرص على مستقبلهم وسلامتهم، لافتا إلى أنه يتم الكشف والعلاج مجانا لجميع الطلاب بمستشفى الطلبة، وفى حالة عدم وجود خدمة بالمستشفى أو عملية جراحية بمستشفى الطلبة يتم تحويل الطلاب لتلقى العلاج فى قصر العينى أو قصر العينى الفرنساوى دون تحميل الطالب أي تكلفة مالية.



وأكد الدكتور محمد الخشت فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" قرب انتهاء الجامعة من كافة الترتيبات الخاصة بانتظام الدراسة والعملية التعليمة في العام الجامعي الجديد، مشيرا إلى أنه على مدار الإجازة الصيفية أجرت الجامعات أعمال الصيانة ومراجعة المباني والمنشآت ومنظومة الكهرباء والصرف الصحي والحريق والمصاعد، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات والعيادات الطبية بالكليات، ومتابعة النظافة الدورية داخل الحرم الجامعي، ووضع اللوحات الإرشادية، إلى جانب أعمال التأمين والحماية للحرم الجامعي مع بدء الدراسة، وعملية تنظيم دخول الأفراد والسيارات للحرم الجامعي ومنظومة الكاميرات.



كما أكد على استعدادات الكليات من انتهاء توزيع المحاضرات وإعلان الجداول لكل الفرق الدراسية، وتوزيع الطلاب على الأقسام والشعب الدراسية، وتوفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية من وسائل تعليم ومراجع لبدء الدراسة وانتظامها من اليوم الأول، واستخراج البطاقات الجامعية، والانتهاء من نتائج التحويلات ونقل القيد بين الكليات، مشيرًا إلى انتهاء كليات الجامعة من إعداد الخطط الخاصة باستقبال الطلاب الجدد من اليوم الأول للدراسة والاحتفاء بهم وتعريفهم بنظام الدراسة ومرافق الجامعة وتاريخها، وذلك بمشاركة الطلاب القدامى.



ولفت الدكتور محمد الخشت، إلى أن قطاع شئون التعليم والطلاب بدأ في وضع خطة شاملة للأنشطة الطلابية المختلفة العلمية والثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية وتفعيلها، وتوسيع قاعدة المشاركة في تلك الأنشطة بين الطلاب، من خلال قيام كافة الكليات بإعداد برامج فاعلة للأنشطة الطلابية وإعلانها للطلاب، لتنفيذ أنشطة توفر للطلاب الفرص لتنمية قدراتهم العلمية والعملية واكتساب خبرات جديدة، وتفعيل خطة الموسم الثقافي بكل كلية، إلى جانب الموسم الثقافي والفني على مستوى الجامعة والذي سيتم خلاله استضافة كبار المفكرين والكتاب، ليتضمن ندوات وأنشطة ثقافية وفنية ترتقي بالذوق العام.







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