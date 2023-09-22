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رئيس جامعة حلوان: تخصيص 3% من موارد الجامعة لدعم الأنشطة الطلابية

9/22/2023 11:24:53 PM
(MENAFN- Youm7) أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، أن الجامعة تولى أهمية كبرى بالأنشطة الطلابية لتشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة، اذ خصصت الجامعة 3% من مواردها لدعم الأنشطة الطلابية والاتحادات الطلابية، نظرا لأهمية ممارسة الأنشطة ودورها فى دعم الطلاب وبناء شخصية الطالب فضلا عن كون جامعة حلوان لديها استراتيجية بدور الأنشطة الطلابية كون
النشاط الطلابى يبنى شخصية الطالب ويفجر المهارات المختلفة ويسهم فى بناء الشخصية للطلاب.



وأشار الدكتور السيد قنديل، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن هناك توجيهات مكثفة لعمداء الكليات بتنظيم أسبوع تعريفى للطلاب المستجدين بأنشطة الجامعة والخدمات التي تقدمها للطلاب ومراكز الخدمات بالكليات وكيفية الحصول عليها بإشراك الطلاب القدامى، وذلك بالتزامن مع انطلاق العام الدراسى الجديد، بالإضافة إلى توجيه العمداء بإعداد جداول المحاضرات وإعلانها للطلاب للالتزام الكامل بالعملية التعليمية منذ اليوم الأول لانطلاق الدراسة بالعام الجامعى الجديد، مشددا على ضرورة الالتزام باللوائح والسياسات والنظم والقوانين الخاصة بالجامعة لضمان تنظيم العملية التعليمية وسيرها، وكذلك الانتهاء من جداول المحاضرات ونشرها على البوابات الإلكترونية لكل كلية.



وأكد الدكتور السيد قنديل أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الصيانة وعمليات التطوير لجميع منشآت الجامعة من مبان ومدرجات وقاعات ومعامل وملاعب وصالات رياضية، وكذلك تحديث البنية التحتية، للجامعة وكلياتها، مشيرا إلى أن الجامعة عملت خلال الفترة الماضية على تطوير كافة المنشآت والطرق الداخلية بالحرم الجامعى لتوفير سبل الراحة والسلامة للطلاب، بالإضافة إلى تجهيز المطعم المركزى لاستقبال جميع طلاب المدن الجامعية، وتقديم خدمات مميزة لهم، مع توفير سبل الأمان.







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