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هيئة الدواء توجه رسالة هامة حول إنقاص الوزن بأدوية السكر

9/22/2023 11:24:53 PM
(MENAFN- Youm7) قالت هيئة الدواء المصرية إن استخدام أدوية السكر ​لإنقاص الوزن غير صحيح لكونها تسبب انخفاض مستوى السكر بالدم والغثيان والإسهال وأعراض أخرى محتملة.​





​وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية اتباع تعليمات الطبيب أو الصيدلي الخاصة باستخدام الأدوية والمستحضرات الصيدلية.



وأوصت هيئة الدواء باستشارة الصيدلي في كل ما يتعلق بالطريقة الآمنة السليمة لاستخدام الدواء؛ فالصيدلي هو الخبير الأول بالطرق الآمنة لاستخدام الدواء.​







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