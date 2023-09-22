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بولندا تحذر زيلينسكى: لن نسمح لك بإهانتنا مرة أخرى

9/22/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Youm7) حذر رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكى، الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، من إصدار إهانات جديدة بحق وارسو.

وقال مورافيتسكي: "أريد أن أقول لزيلينسكي ألا يهين البولنديين مرة أخرى أبدا بالطريقة التي أهانها مؤخرا خلال خطابه في الأمم المتحدة، البولنديون لن يسمحوا بذلك أبدا".

وأكد أن بولندا في السياق الجيوسياسي الحالي
ستدافع عن مصالحها
وتعرف "كيفية تشكيل هذه المصالح".

وتابع في أن وارسو تساعد كييف بكثافة من خلال تنظيم شحن الأسلحة.

وأضاف: "نحن الآن نقوم
بتسليح أنفسنا
بشكل أساسي، لكن المركز في جيشوف، وهو مركز لوجستي خاص، عمل ويعمل وسيعمل بالتعاون مع حلفائنا".

وصرح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق من اليوم أن بولندا تلقت "الضوء الأخضر" من وراء المحيط الأطلسي وتم السماح لها "بالتخلص" من زيلينسكي.


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