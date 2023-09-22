بولندا تحذر زيلينسكى: لن نسمح لك بإهانتنا مرة أخرى

بولندا تحذر زيلينسكى: لن نسمح لك بإهانتنا مرة أخرى
التاريخ
9/22/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Youm7) حذر رئيس الوزراء البولندي، ماتيوش مورافيتسكى، الرئيس الأوكرانى، فلاديمير زيلينسكى، من إصدار إهانات جديدة بحق وارسو.
وقال مورافيتسكي: "أريد أن أقول لزيلينسكي ألا يهين البولنديين مرة أخرى أبدا بالطريقة التي أهانها مؤخرا خلال خطابه في الأمم المتحدة، البولنديون لن يسمحوا بذلك أبدا".
وأكد أن بولندا في السياق الجيوسياسي الحالي
ستدافع عن مصالحها
وتعرف "كيفية تشكيل هذه المصالح".
وتابع في أن وارسو تساعد كييف بكثافة من خلال تنظيم شحن الأسلحة.
وأضاف: "نحن الآن نقوم
بتسليح أنفسنا
بشكل أساسي، لكن المركز في جيشوف، وهو مركز لوجستي خاص، عمل ويعمل وسيعمل بالتعاون مع حلفائنا".
وصرح رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، في وقت سابق من اليوم أن بولندا تلقت "الضوء الأخضر" من وراء المحيط الأطلسي وتم السماح لها "بالتخلص" من زيلينسكي.
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