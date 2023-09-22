مكارثى يعتزم سحب الأموال المخصصة لتدريب القوات الأوكرانية من الميزانية الأمريكية

وذكر

الموقع

على منصة "إكس" موضحا: "يقول مكارثي إنه سيسحب 300 مليون دولار مخصصة لتدريب الجنود الأوكرانيين من ميزانية البنتاغون".

وبحسب رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي، فإنه "سيجري تصويتا على هذه المسألة ويتوقع أن تحظى بدعم الأغلبية في المجلس".

ويسبب إدراج الأموال المخصصة لأوكرانيا في ميزانية الدفاع للبلاد، معارضة حادة لعدد من أعضاء مجلس النواب بالكونغرس ويصبح حجر عثرة أمام اعتماده.

وقالت عضو مجلس النواب الأمريكي، الجمهورية مارجوري تايلور غرين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إنها ستصوت ضد تمرير ميزانية قصيرة الأجل أو كاملة ما دامت تتضمن مخصصات لأوكرانيا. ومن أجل تجنب إغلاق آخر، يتعين على الكونغرس اعتماد ميزانية كاملة أو قصيرة الأجل للبلاد قبل نهاية السنة المالية الحالية، التي تنتهي في الأول من شهر أكتوبر.

هذا وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن أوكرانيا، أن

مخاطر النزاع العالمي تتزايد.

وأثارت روسيا مرارا مسألة إمدادات الأسلحة المستمرة إلى أوكرانيا. كما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق، أن موسكو لن تتخلى عن جهودها لجذب انتباه المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، إلى حقيقة

ضخ الأسلحة الغربية لنظام كييف.