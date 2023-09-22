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كندا تفرض عقوبات على 21 منظمة و42 شخصية روسية

9/22/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Youm7) أعلنت وزارة الخارجية الكندية إضافة حكومة البلاد 21 منظمة و42 شخصية روسية إلى قوائم العقوبات المفروضة ضد موسكو.

ومن بين المنظمات التي طالتها العقوبات الكندية صحيفتا "إزفيستيا" و"كومسمولسكايا برافدا" ونادي "فالداي" واللجنة الوطنية لأبحاث "بريكس" ومعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية وغيرها.

وشملت العقوبات الشخصيات التالية: وزير العمل والحماية الاجتماعية، أنطون كوتياكوف، وعلماء السياسة فيودور لوكيانوف، أندريه كورتونوف، دميتري ترينين، وعميد معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، أناتولي توركونوف، ورئيس الوكالة الفدرالية لشؤون رابطة الدول المستقلة، والمقيمين في الخارج، والتعاون الدولي الإنساني، يفغيني بريماكوف وغيرهم.

وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، الجمعة، خلال زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إلى العاصمة أوتاوا، عن
حزمة مساعدات جديدة
تبلغ قيمتها 650 مليون دولار كندي لكييف.

وبلغت
المساعدات
الكندية لأوكرانيا
حتى الآن أكثر من 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد 2" وأنظمة دفاع جوي ومدفعية والأسلحة المضادة للدبابات والمسيرات وغيرها من المعدات، كما قامت بتدريب أكثر من 36 ألف جندي أوكراني.


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