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روسيا وصربيا تشددان على ضرورة تنفيذ كوسوفو لالتزاماتها

9/22/2023 11:24:49 PM
(MENAFN- Youm7) أكد وزيرا الخارجية الروسي سيرجي لافروف والصربى إفيتسا داتشيتش، خلال لقائهما على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضرورة تنفيذ سلطات كوسوفو لالتزاماتها.

وجاء في بيان للخارجية الروسية بهذا الصدد، الجمعة، أن موسكو وبلجراد أكدتا التمسك بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 بشأن التسوية في كوسوفو.

وأضاف البيان أنه "تم التشديد على ضرورة تنفيذ بريشتينا لالتزاماتها بشكل كامل ودون أي مماطلة، بما في ذلك إنشاء تجمع للبلديات الصربية في كوسوفو، يمتلك صلاحيات تنفيذية واسعة".

وأشارت الخارجية الروسية كذلك إلى أن الوزيرين بحثا القضايا المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي، وأكدا "السعي المشترك إلى مواصلة التطوير الدينامي للعلاقات الروسية الصربية وتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين".


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