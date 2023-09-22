جدول مباريات الأسبوع الثانى من الدوري الممتاز 2023 - 2024.. إنفو جراف

جدول مباريات الأسبوع الثانى من الدوري الممتاز 2023 - 2024.. إنفو جراف
التاريخ
9/22/2023 11:24:46 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق الاثنين المقبل منافسات الجولة الثانية من دوري نايل ، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن بلدية المحلة وطلائع الجيش ومودرن فيوتشر والاتحاد السكندري والداخلية وزد، فيما ظلت أندية الإسماعيلي والمصري والمقاولون العرب وسيراميكا وإنبي والبنك الأهلي وفاركو بلا رصيد من النقاط.
ويعد الدوري المصري الممتاز واحدا من أقدم بطولات كرة القدم في الشرق الأوسط وأفريقيا، التى انطلقت عام 1948، ويشارك فيه 18 فريقا، ويتأهل بطل الدوري والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك صاحبا المركز الثالث والرابع ببطولة الكونفدرالية الأفريقية
ويتربع الأهلي على عرش صدارة الفرق الأكثر تتويجا بالبطولة، برصيد 43 لقبا، ويليه نادي الزمالك الذى فاز باللقب 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي خلفهما من بعيد بـ3 ألقاب. تأجيل مباراة الاهلى وسيراميكا
وقررت لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة الثانية من الدوري.
يأتي ذلك بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 29 سبتمبر موعدا لمباراة الإياب بين الأهلي وسان جورج في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا. الأهلى بطل النسخة الاخيرة من الدوري
وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.
بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً. القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري بشكل حصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. الأندية المشاركة في الدوري المصري
الأهلي
- الزمالك - بيراميدز
- فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا- طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد .
مباريات الجولة الثانية
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