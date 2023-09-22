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جدول مباريات الأسبوع الثانى من الدوري الممتاز 2023 - 2024.. إنفو جراف

9/22/2023 11:24:46 PM
(MENAFN- Youm7) تنطلق الاثنين المقبل منافسات الجولة الثانية من دوري نايل ، ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن بلدية المحلة وطلائع الجيش ومودرن فيوتشر والاتحاد السكندري والداخلية وزد، فيما ظلت أندية الإسماعيلي والمصري والمقاولون العرب وسيراميكا وإنبي والبنك الأهلي وفاركو بلا رصيد من النقاط.

ويعد الدوري المصري الممتاز واحدا من أقدم بطولات كرة القدم في الشرق الأوسط وأفريقيا، التى انطلقت عام 1948، ويشارك فيه 18 فريقا، ويتأهل بطل الدوري والوصيف إلى دوري أبطال أفريقيا، فيما يشارك صاحبا المركز الثالث والرابع ببطولة الكونفدرالية الأفريقية

ويتربع الأهلي على عرش صدارة الفرق الأكثر تتويجا بالبطولة، برصيد 43 لقبا، ويليه نادي الزمالك الذى فاز باللقب 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي خلفهما من بعيد بـ3 ألقاب.

تأجيل مباراة الاهلى وسيراميكا

وقررت لجنة المسابقات في رابطة الأندية المصرية تأجيل مباراة الأهلي وسيراميكا في الجولة الثانية من الدوري.

يأتي ذلك بعدما حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم 29 سبتمبر موعدا لمباراة الإياب بين الأهلي وسان جورج في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلى بطل النسخة الاخيرة من الدوري

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.

القناة الناقلة لمباريات الدوري المصري

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدوري المصري بشكل حصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

الأندية المشاركة في الدوري المصري

الأهلي
- الزمالك - بيراميدز
- فيوتشر - المصري البورسعيدي - إنبي - المقاولون العرب - الاتحاد السكندري - فاركو - سموحة - الإسماعيلي - البنك الأهلي - سيراميكا- طلائع الجيش - الداخلية - بلدية المحلة - الجونة - نادي زد .



مباريات الجولة الثانية

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