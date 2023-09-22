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جهاز الطلائع يستكشف إنبي من بوابة الداخلية قبل مواجهة الأربعاء

9/22/2023 11:24:46 PM
(MENAFN- Youm7) يعكف الجهاز الفنى لطلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، على دراسة فريق إنبى قبل ملاقاته بالجولة المقبلة للدوري عن طريق مشاهدة مباراته مع الداخلية بالجولة الأولى لدوري نايل والتى خسرها بهدف دون رد.

ويرغب بسيونى فى تجهيز لاعبيه فنياً وبدنياً لمواجهة إنبى بحثاً عن استمرار مسيرة الانتصارات بعد الفوز على البنك الاهلى بالجولة الأولى للمسابقة.

وعلى نفس الصعيد، يواصل الثنائى مصطفى الخواجة والسيد أبو آمنة لاعبا
طلائع الجيش
الغياب عن الفريق فى مباراة انبى المقرر لها الاربعاء المقبل على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري بسبب الإصابة.

وخرج مصطفى الخواجة، لاعب طلائع الجيش، من حسابات الجهاز الفنى لفريقه فى مباراة البنك الأهلى بسبب الإصابة، بعدما أثبتت الأشعة التى خضع لها اللاعب إصابته بشد فى عضلات البطن تعرض له خلال التدريبات، ووضع محمد الأسيوطى رئيس الجهاز الطبى بالفريق برنامجا تأهيليا للعلاج حتى ينتظم فى التدريبات الجماعية من جديد.

فيما واصل السيد أبو آمنة، لاعب خط وسط طلائع الجيش، الغياب عن فريقه مع انطلاقة الدوري الجديد بسبب استمرار تنفيذ برنامجه التأهيلى للتعافى من الإصابة بقطع الرباط الصليبى وغضروف الركبة والذى خضع لها فى مارس الماضى.

نجح فريق طلائع الجيش في تحقيق الفوز على حساب البنك الأهلي بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الافتتاحية بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب جهاز الرياضة.

أحرز أهداف المباراة لفريق طلائع الجيش يسري وحيد برأسية قوية في الدقيقة 62 من زمن المباراة، وعبدالرحمن شيكا في الدقيقة 87.



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