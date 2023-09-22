موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري والقناة الناقلة
التاريخ
9/22/2023 11:24:46 PM
(MENAFN- Youm7) يواصل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي
الزمالك ، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها الاثنين المُقبل، فى الجولة الثانية من مسابقة دوري نايل.
وفرض فريق الزمالك التعادل على بيراميدز بهدفين لكل منهما، فى المباراة التي جمعت الفريقين باستاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الأولى ليتقاسم الفريقين أول نقطة لكل منهما في بطولة دوري نايل
.أحرز هدفي بيراميدز كل من عبد الله السعيد في الدقيقة 24 ورمضان صبحي في الدقيقة 78 ، فيما أحرز هدفي الزمالك كل من دونجا في الدقيقة 59 ، وابراهيم نداي في الدقيقة 61. موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب بالدوري
يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السابعة مساء الاثنين المقبل باستاد القاهرة الدولى فى الأسبوع الثانى من عمر الدورى المصرى الجديد 2023 - 2024. القناة الناقلة لمباراة الزمالك والمقاولون العرب
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدوري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. الزمالك يفتش عن استعادة التتويج بالدوري المصري
الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدفين لكل فريق، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.
بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.
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